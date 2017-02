Spalletti: "Lo stadio sarebbe un investimento per tutta la città"

"Roma-Fiorentina sarà una gara equilibrata. Noi siamo migliorati rispetto all’andata, ma ci serve più velocità nel gioco offensivo. La Viola ha trovato condizione e risultati, ha un tecnico e una squadra forte, giovani di prospettiva, un bel gioco”. Così Luciano Spalletti, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina all'Olimpico. Parlando proprio dell’avversaria di domani, a Spalletti è stato chiesto del centrocampo viola che può contare su giocatori in passato accostati proprio alla Roma. "Borja Valero e Badelj sono forti, ma io ho giocatori altrettanto forti. Mi piace la rosa che ho, l'ho scelta io", ha replicato Spalletti.

Perotti out, Juan Jesus in gruppo

Sulla questione rinnovo, il tecnico giallorosso ha ribadito: "Il mio contratto? Come ho sempre detto, i prolungamenti vanno meritati". Infine a Spalletti è stato chiesto della presenza del brasiliano Gerson nella squadra Primavera. "Nulla di strano e nessuna punizione, ha fatto anche il capitano. Aveva bisogno di minuti, come Grenier", ha concluso Spalletti riferendosi al mancato passaggio del centrocampista sudamericano ai francesi del Lille. Nel fare il consueto punto sugli infortunati, il tecnico giallorosso tramite il profilo Twitter del club ha detto: "Jesus sarà in gruppo. Perotti è out, Florenzi prosegue il recupero. Vermaelen ha un problema alla mano: va valutato”.

Si torna a parlare di stadio

"Per quello che ho visto io, uno stadio fa bene all'economia delle città".

Così Luciano Spalletti, allenatore della Roma, torna sull'argomento stadio nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina. "Gli investimenti, nel rispetto delle regole, non devono essere una minaccia dalla quale difendersi", ha dichiarato ancora il tecnico giallorosso. Per Spalletti "la Roma ha una società forte, lo si vede anche dal progetto stadio. Si vuole dare un bel futuro alla Roma". Nel vertice in programma domani fra Comune e club, si parlerà anche della questione delle barriere in curva all'Olimpico. "Quelli che usano lo stadio per fare casino devono restare a casa. Ma nessuna barriera è simbolo di libertà", ha detto Spalletti.