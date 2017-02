Spalletti: "Nainggolan? Nessun caso, stasera dorme con me"

I giallorossi stendono il Crotone con i gol di Dzeko e Nainggolan riprendendosi il secondo posto alle spalle della Juventus. Sono quattro adesso i punti che dividono gli uomini di Spalletti dai bianconeri, in attesa del posticipo di questa sera a Cagliari. Una prestazione, quella della Roma, che ha convinto l’allenatore giallorosso, soddisfatto di quanto visto oggi in campo allo Scida:

" Oggi siamo stati molto maturi, atteggiamento giusto in un campo dove rischi di avere problemi. Il Crotone è una squadra che gioca un buon calcio, siamo andati in difficoltà con il rigore sbagliato ma poi abbiamo preso la partita, controllata e portata a casa "

"Siamo contenti perché abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Paredes? Non l’ho fatto giocare tantissimo forse per questo perde un po’ di sicurezza, lui però è un calciatore che si deve convincere di essere da grande squadra, ha la possibilità di fare verticalizzazioni improvvise che possono metterci in porta. Salah? E’ un ottimo rientro, ha fatto vedere subito le sue qualità. Quando attacca lo spazio diventa difficile prenderlo, ha qualità che noi abbiamo ritrovato e ce le teniamo strette”. Torna l’Europa League con il match contro il Villarreal, Spalletti si proietta già a giovedì:

" Sono una buona squadra, mi aspetto una partita difficile in un campo complicato. Fare una partita matura oggi serviva per prepararsi a questa gara nella maniera corretta "

Spalletti, invece, minimizza il caso Nainggolan:

" Radja è fortissimo, è un top player di livello europeo. Se continua cosi può darci una mano importante. Secondo me il suo non è un caso, ha detto cose normalissime. E’ un giocatore troppo bravo e troppo buono, bisogna essere più maturi solo quando si è davanti alle telecamere. Lui ha solo questo piccolo difetto. Questa sera dorme con me nel letto matrimoniale, così posso tenerlo sotto controllo "