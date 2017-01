Spalletti: "Nainggolan vale quanto Pogba, unica differenza l'età"

"Vogliamo far vedere al Cagliari che non siamo gli stessi del girone d'andata. Da quella gara siamo cresciuti". Il tecnico della Roma Luciano spalletti suona la carica alla vigilia della partita con i sardi, che riuscirono a fermare i giallorossi sul 2-2 al 'Sant'Elia ad agosto. "Troveremo una squadra in salute, il Cagliari ha vinto contro il Genoa 4-1 e ha costretto il Milan a vincere nelle ultime battute - ha proseguito l'allenatore toscano in conferenza stampa - Rastelli è un allenatore emergente, fa giocare la squadra con velocità e aggressività, abbiamo sofferto all'andata. Hanno giocatori di livello internazionale come Bruno Alves, Borriello e Isla".

"Quanto vale Nainggolan? Quanto Pogba, il valore in campo è lo stesso. L'unica differenza è l'età". Alla vigilia della gara di campionato con il Cagliari il tecnico della Roma Luciano spalletti ha elogiato il centrocampista belga, tra i più in forma nelle ultime settimane. A proposito di mercato invece l'allenatore toscano ha chiarito che "se capita prendiamo un giocatore di livello, se non capita stiamo così e siamo competitivi sotto tutti gli aspetti - ha concluso in conferenza stampa - Soprattutto in questo periodo siamo anche abbastanza comodi per il numero di giocatori che abbiamo".