Spalletti: "Non lasceremo nulla di intentato per lo scudetto"

"Proseguiremo a fare il nostro e non lasceremo nulla di intentato. Il secondo posto sarebbe comunque tanta roba". Così il tecnico della Roma Luciano Spalletti parlando alla vigilia del derby della possibilità di accorciare sulla capolista Juventus e tornare in corsa per la lotta scudetto.

"Il derby è bello da giocare e da vivere - ha proseguito in conferenza stampa - A me e alla mia squadra piace emozionarci, siamo pronti a gustarcelo". L'ex allenatore dello Zenit ha poi annunciato il recupero di Daniele De Rossi. "Se farà vedere le cose che ha fatto vedere in questi giorni sarà recuperatissimo e importante per noi", ha rivelato spalletti.

Sull'orario atipico delle 12.30 il tecnico della Roma è d'accordo con Inzaghi. "Avrei preferito anche io giocarlo in notturna perché questa partita meriterebbe la ribalta delle grandi luci, delle attenzioni con tutti i contorni più belli possibili. Le partite giocate di sera hanno infatti un sapore differente, inoltre la temperatura domani potrebbe far calare il livello di spettacolo - ha ammesso - Giocare alle 12:30, però, non ci coglierà di sorpresa e non ci darà disturbo: noi domani ci faremo trovare pronti".