Spalletti: "Riprendere la Juventus? Abbiamo visto nel Super Bowl tutto può accadere"

La Roma si rimette in marcia e, nel posticipo del martedì contro la Fiorentina, si impone 4-0. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo la sfida dell’Olimpico.

Luciano Spalletti (Roma): "Con questa prestazione abbiamo dato al pensiero che questa Roma è potente, a differenza di quanto si pensava. Il Napoli sta facendo un grande campionato, come noi, mentre la Juventus sta facendo un grandissimo campionato. In questo periodo bisogna fare attenzione, perché si può entrare in confusione di risultati. Se poi ci fosse un calo degli altri, noi non dovremo avere rimpianti... Il Super Bowl insegna. Dzeko? Stasera non c’è da dirgli niente, il carro è pieno. Ora che ha segnato, salgono tutti sul carro. Già c’è chi gli fa i complimenti. Il rendimento di Nainggolan? Intanto bisogna trovare una quadratura. Poi bisogna fargli credere che possono giocare insieme ad altri campioni e lì trovano lo stimolo, specie se incentivati a fare gol, come nel caso di Nainggolan. Al belga giallorosso gli manca un po’ di tecnica, però quando fa quei movimenti, senza farsi risucchiare dal mediano, diventa devastante. Tante volte però Nainggolan resta lì, perché sa va avanti può togliersi soddisfazioni maggiori, ma è un giocatore con grandi caratteristiche. Noi dobbiamo fare le cose in maniera professionale, incominciando dal lavoro domattina. rivedremo le cose fatte bene in questo match e poi prepareremo il prossimo incontro per giocarlo come questo. Se rimarrò a Roma? Se siete attenti, nelle conferenze ho parlato più volte di questo argomento e il mio pensiero rimane quello. Per vincere le partite contano i giocatori. Conta fare il contratto a De Rossi, a Totti. Totti deve fare quello che vuole fare lui, le mie scelte non contano. Contano i contratti di Manolas, di Strootman, non il mio".

Edin Dzeko (Roma): "Vedendo il risultato sembra una partita facile, ma nel primo tempo abbiamo sofferto contro una squadra che ama giocare a calcio. Dopo il gol però ci siamo sbloccati. È sempre bello vincere in casa, dobbiamo continuare così. Non era facile ripartire dopo la Sampdoria e una partita molto difficile contro il Cesena, quando abbiamo sofferto. Forse è stato meglio giocare contro una grande squadra stasera, una cosa che ci ha costretto a dare il massimo. Il mio obiettivo? Penso a una partita alla volta, non alla Scarpa d’Oro. C’è ancora tanto da giocare”.

Paulo Sousa (Fiorentina): "La Roma si è dimostrata più forte di noi a livello individuale e di squadra. Noi dobbiamo sempre fare partite perfette contro formazioni del genere. Le timide occasioni che abbiamo costruito, non le abbiamo concluse. Loro hanno messo anche cattiveria agonistica per vincere e per questo noi siamo andati in difficoltà. Può darsi che dopo il 2-0 la squadra abbia mollato mentalmente, sono cose che accadono. I giocatori erano un po’ giù dopo la partita. Bernardeschi? Durante una stagione o durante una partita può capitare di avere dei cali. Sappiamo le qualità che ha, ma sappiamo anche che giocava contro una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Ci hanno messo tutti in difficoltà, non soltanto Federico. Non siamo calati noi fisicamente, sono loro che morfologicamente sono più potenti di noi. Babacar oggi ha fatto una delle sue prestazioni migliori da quando sono a Firenze e sono molto contento per lui. Però Kalinic ha caratteristiche diverse, che per questa squadra sono importanti”.