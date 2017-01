Spalletti: "Roma, finalmente hai vinto una partita sporca"

La Roma riparte con una vittoria preziosa nel primo match del 2017. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo lo 0-1 di Marassi contro Il Genoa.

Luciano Spalletti (Roma): "La squadra ha fatto un grandissima partita sotto l’aspetto del carattere e dell’impatto fisico. Abbiamo vinto grazie a delle componenti in cui una volta evidenziavamo dei piccoli difetti. Quindi dobbiamo fare i complimenti alla squadra. Siamo entrati in campo cazzutissimi, giocando e vincendo. Finalmente una partita sporca, abbiamo fatto bene. Sono cresciuti giocatori come Emerson, Strootman è tornato sui livelli del grande giocatore che è. Le cose oggi sono andate molto bene e sono contento. E' stato un piacere stare a bordo campo e vederli lottare, vedere quelle qualità sulle quali in passato avevo avuto qualche dubbio. Ora è fondamentale mantenere questo spirito, questo livello e questa forza mentale”.

Daniele De Rossi (Roma): "Oggi abbiamo messo gli scarponi da lavoro e abbiamo affrontato il Genoa come dovevamo. Nel primo tempo abbiamo creato molte occasioni, nella ripresa abbiamo sfiorato il raddoppio e poi gestito il vantaggio. Per vincere lo scudetto cosa dobbiamo fare? Provare a vincerle tutte. La vittoria ha un grande significato, perché era una partita difficilissima e le sconfitte che hanno subito qui le grandi squadre lo dimostra. Anche il modo in cui abbiamo raggiunto questa vittoria è stato molto positivo ed importante. Siamo stati bravi ed attenti. Questa è la strada. Per il Genoa penso che su 38 partite non ce ne sia una che non sia fisica, perché interpreta un calcio molto aggressivo, uomo contro uomo. Abbiamo iniziato un cambio di marcia in trasferta? Anche perché il cambio di marcia in casa è difficile, visto che le abbiamo vinte tutte. Se le avessimo vinte tutte anche in trasferta saremmo già campioni d’Italia. Le partite si perdono in Serie A, il campionato è difficile E dobbiamo entrare nell’ottica che non dobbiamo mai più perdere ed è quello che abbiamo dimostrato oggi in campo. Domenica a Udine sarà ancora più difficile ed è quello che ci aspetta in questo campionato".