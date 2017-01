Spalletti: "Roma, la ripresa non è stata da squadra matura"

"E’ fondamentale avere una continuità di atteggiamento durante la gara: se ti capitano due o tre occasioni e le sbagli tutte, gli avversari prendono coraggio e cambiano un po’ gli equilibri". Così su Premium Sport l’allenatore della Roma Luciano Spalletti dopo la vittoria contro l'Udinese.

"Potevamo, nel secondo tempo, cercare con più continuità il possesso per andare a chiudere la partita. Anche oggi i miei giocatori sono stati tosti - ha aggiunto - hanno dettato subito la legge di chi vuole portare a casa il risultato con forza. Nel secondo tempo, invece, non abbiamo ragionato da squadra matura. Ma la vittoria è meritata".

"Non mi piace esaltare i singoli e comunque è l’atteggiamento di squadra che evidenzia le prestazioni dei singoli: abbiamo trovato gli equilibri con questi tre difensori centrali forti fisicamente, poi però c’è bisogno che partecipino di più alla costruzione del gioco, per creare superiorità a centrocampo. Ci vuole un pizzico in più di iniziativa", ha proseguito Spalletti.

"El Shaarawy? Ha fatto una buona partita, anche se è entrato in un momento in cui bisognava gestire la palla e non lo abbiamo fatto. Dzeko? So che giocatore è: ogni tanto è un giocatore molle, io glielo dico. Se gli capitano quattro palle gol, deve buttarne dentro cinque; se ne butta dentro solo due, significa che pecca di cattiveria”, ha concluso il tecnico giallorosso.