Spalletti: "Totti deve rinnovare. Io? Soltanto se vinco..."

La Roma non sbaglia e tiene il passo di Juventus, Napoli e Inter battendo 4-1 il Torino nella 25esima giornata di Serie A. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo il match dell’Olimpico.

Luciano Spalletti (Roma): “Dobbiamo trovare giocatori forti come Totti, noi siamo abituati a lui e finché non ne troveremo altri non cresceremo ancora molto: di leader come Francesco in squadra ne servono più di uno per stare al passo con le grandi. Per questo bisogna rinnovare il suo contratto, un rinnovo che dovrà essere naturale come è naturale il boato dello stadio ogni volta che lui entra. Per il mio rinnovo? Serve vincere. I ragazzi sono stati bravi, dopo la vittoria in Europa Lague c’era il rischio di non avere il ritmo giusto, invece siamo entrati molto bene in partita, abbiamo pressato da primo minuto e fatto vedere le nostre qualità. Siamo un po' calati dopo il 2-0, dove potevamo fare di più. Se noi ci togliamo dalla testa il pensiero continuo della vittoria, di passare delle belle serate insieme ai nostri tifosi, poi le avversarie ci superano. La crescita è evidente e visibile, altrimenti non potremmo contendere le posizioni alte in classifica. Dzeko si è messo in testa di essere importante e ci dà grande vantaggio. Sente la fiducia dell’ambiente, della Roma e dei compagni. Lui poi è un giocatore importante e l’anno scorso è andato un po’ in confusione. È una persona eccezionale, è un ragazzo sensibilissimo e nello spogliatoio è un campione, umile e professionale. Da parte mia gli ho sempre dato il mio appoggio, poi chiaramente può sempre migliorare come in questo match quando in alcune occasioni doveva essere più altruista ma essendo un attaccante ci può stare che abbia tirato. La dedica per Florenzi? Abbiamo messo tutti il 24 sulle magliette perché lui si è fatto conoscere bene, sia sul campo che fuori come persona".

Sinisa Mihajlovic (Torino): “Abbiamo avuto delle difficoltà all’inizio e la Roma ne ha approfittato. Poi siamo cresciuti ma non siamo riusciti a fare gol sul 2-0. Nonostante la sconfitta e nonostante le assenze ho visto un buon Torino che ha giocato a viso aperto che ha creato ma purtroppo abbiamo perso e non possiamo dire niente. Abbiamo avuto le occasioni per riaprire la gara ma non ci siamo riusciti e poi la Roma è una squadra forte che in casa ha sempre vinto e bisogna dare il merito anche agli avversari. Sono contento dei ragazzi, dei giovani come Lukic che ha fatto un’ottima gara. Dobbiamo prendere le cose positive che abbiamo fatto in questa gara per preparare la prossima sfida. È strano che il Torino batta la Roma, non il contrario. Poi la Roma rispetto all?andata è più solida e compatta, a noi ci mancano sicuramente dei punti in trasferta ma oggi non sono deluso, vista la forza degli avversari e viste le occasioni create. Noi andremo avanti per l nostra strada e vedremo dove saremo".