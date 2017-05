Spalletti verso l'Inter, la Roma ha scelto Di Francesco

La notizia del contatto tra Luciano Spalletti e l’Inter è destinata a generare un effetto domino sulle panchine italiane. La prima conseguenza, stando a quanto riporta Sky, è la mossa della nuova Roma guidata dal direttore sportivo Monchi. Dopo giorni e giorni di speculazioni sul futuro della panchina giallorossa, ecco la schiarita. Il successore di Spalletti sarà un ex romanista DOC come Eusebio Di Francesco.

Emery resta al PSG, Valverde al Barcellona e...

Nei prossimi giorni ci sarà l’ufficializzazione. Quel che è certo è che Di Francesco è stato scelto dalla Roma per la panchina. Le altre ipotesi spagnole che riconducevano a Unai Emery ed Ernesto Valverde sono piano piano sfumate. Il primo dovrebbe essere confermato dal PSG, mentre il secondo ha annunciato oggi l’addio all’Athletic Bilbao, ma soltanto per firmare con il Barcellona. Di Francesco è divenuto di colpo la prima scelta, che dovrebbe tornare nella Capitale insieme al centrocampista Lorenzo Pellegrini (sul quale la Roma ha un diritto di riacquisto di 10 milioni di euro) e forse anche Gregoire Defrel, già trattato a gennaio dai giallorossi.

Il ritorno di Di Francesco

Se ne era andato nell’estate di 16 anni fa, all’indomani dello scudetto vinto agli ordini di Fabio Capello. L’anno migliore nel suo quadriennio giallorosso, ma anche una stagione nella quale si era sentito progressivamente messo da parte. Si sarebbe ritirato quattro anni dopo, passando da Piacenza a Perugia via Ancona. Appesi gli scarpini al chiodo, era stato immediatamente richiamato a Roma per vestire i panni del team manager. Ma, dopo una sola stagione – caso vuole, la prima di Spalletti nella Capitale -, aveva abbandonato perché non si sentiva adatto a un ruolo simile. Qualche mese da direttore sportivo al Val di Sangro e poi il via alla carriera da allenatore nel 2009 a Lanciano. L’anno dopo subentra a Cuccureddu a Pescara e viene promosso in Serie B, mentre nel 2011 fallisce il primo impatto con la Serie A a Lecce. Poco male, perché nel 2012 avrebbe trovato la consacrazione a Sassuolo. Promozione al primo colpo, salvezza – nonostante il subentro di Malesani per cinque partite – l’estate successiva. E, infine, l’Europa League conquistata un anno fa. Nel 1997 arrivò a Roma da calciatore, nel 2005 tornò da team manager. Adesso, è pronto per farlo da allenatore. Magari con l’amico Francesco Totti da dirigente.