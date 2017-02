Speciale Fantacalcio: tutti i consigli per l'asta di riparazione

Il 31 gennaio alle 23:00 si è chiuso la sessione invernale del calciomercato ed ora, alla prima settimana di febbraio, è arrivato il momento per chi gioca al Fantacalcio – lo ripetiamo, il gioco più bello al mondo dopo il calcio – di rinforzare la propria compagine con l’asta di riparazione. La redazione di AgentiAnonmi.com ha deciso di, nello stesso articolo, stilare i consigli per l’amata asta di riparazione e consigliare i cari lettori per la 23a giornata di Serie A. Come succede in tutti i fantacalcio d’Italia l’unico ruolo che non viene mai toccato è il portiere proprio perché a settembre si riesce a prendere quasi sempre un big ma noi siamo qua anche per quei pochi, forse pochissimi, che sono alla ricerca di un estremo difensore. Sportiello arrivato alla Fiorentina è il primo su cui puntiamo e vogliamo farvi puntare, a ruota Gabriel del Cagliari che con la partenza di Storari ha trovato il posto da titolare.

I difensori

Passiamo poi ai difensori consigliati all’asta di riparazione epartiamo subito con gioiellino dell’Atalanta, Mattia Caldara, che molto probabilmente a inizio anno non l’ha preso nessuno e che in sei mesi di Serie A ha stupito tutti i fantallenatori, Mattia lo consigliamo anche sui giocatori da schierare per la 23a giornata. Restiamo sulla linea “young” e impossibile non citare Miangue che appena arrivato dall’Inter al Cagliari e potrebbe avere una grandissima chance. Non ci dimentichiamo di Bereszynski ora alla terzino della Samp con una maglia da titolare,anche’egli lo consigliamo per la giornata. Consigliamo anche Barreca del Toro, Goldaniga del Palermo e Bellusci dell’Empoli. Per chi vuole andare sul sicuro e spendere qualche milionicino in più ci sono de Vrij della Lazio, Fazio della Roma e Albiol del Napoli.

2016, Benali, Fazio, Roma-Pescara, LaPresseLaPresse

I centrocampisti

Passiamo al centrocampo, zona cardine per arrivare alla vittoria finale, e chi se non dire Roberto Gagliardini appena arrivato all’Inter e, che molto probabilmente vi prosciugherà mezzo budget. Il Gaglio lo consigliamo anche per la formazione titolare della ventitreesima giornata. Impossibile non consigliare per l’asta e per l’esordio in maglia, El Kaddouri appena passato a Empoli e Saponara ora alla Viola. Simone Verdi del Bologna e Laxalt centrocampista del Genoa che avranno dalla sua il posto fisso da titolare e che potreste pagare con “due spiccioli”. Restando in casa Grifone, oltre all’uruguaiano potranno fare al caso vostro Cataldi, Taarabt e Hiljemark. I due big, oltre al già citato Gagliardini, sono Ocampos e Deulofeu entrambi in maglia rossonera che con l’infortunio di Bonaventura potrebbe trovare la maglia da titolare nello scacchiere di Montella e Zielinski entrato a pieno regime nell’ultimo Napoli. Per questa giornata Strootman, Nainggolan e Parolo da avere nell’undici titolare, Banega da lasciare in panchina e, se nell’asta di riparazione arriva l’occasione prendetelo, a pochi milioni. Da evitare anche Perotti che dopo l’infortunio nella partita tra Roma e Cesena in Coppa Italia non sappiamo in che condizione sia.

Riccardo Saponara - Empoli-Crotone - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Gli attaccanti

Passiamo ora al reparto più ambito, quello degli attaccanti e come primo nome per l’asta di riparazione vi consigliamo Simeone Jr anche perché a settembre nessuno avrebbe puntato sul Cholito e molto probabilmente è tra i vostri giocatori svincolati. Restando a Genova sponda rossoblu vi sconsigliamo Palladino per entrambe, asta e giornata, mentre Pinilla potrebbe essere la sorpresona. In questo girone d’andata sono esplosi vari attaccanti e noi partiamo da chi probabilmente sarà il meno pagato tra big e vi diciamo Nestorovski, nonostante il Palermo non lotta più nemmeno per la salvezza è lui l’uomo punta di Lopez stessa cosa per Falcinelli che sembra aversi caricato il Crotone sulle spalle. Passiamo poi, a chi invece lo pagherete molto più del previsto e Petagna e Chiesa saranno i due massimi indiziati, l’atalantino gioca ad alti livelli da settembre/ottobre, Chiesa da tre settimane a questa parte sta facendo gioire la Viola con due gol consecutivi. Passando in casa Milan impossibile non dirvi Gerard Deulofeu, che sarà certamente un incognita per il fatto di essere arrivato da poco ma in quelle poche partite ha dimostrato di poter stare alla perfezione nel vostro 11. La redazione di AA poi, sconsiglia Caprari del Pescara per il semplice motivo che gli abruzzesi sono quasi sempre altalenanti e poi Bacca perché se non segna è sempre sull’insufficienza.