Sprofondo Inter, anche il Sassuolo vince a San Siro: 1-2

Vecchi problemi per un’Inter talmente fragile da essere battuta anche dal Sassuolo che non aveva più motivazioni di classifica. Il gioco di parole con il tecnico richiamato dalla Primavera viene fin troppo semplice per una formazione come quella nerazzurra che doveva mostrare orgoglio e attaccamento alla maglia dopo l’esonero di Pioli. Le ultime partite dovevano servire, infatti, a responsabilizzare i calciatori che si giocano la riconferma nella prossima stagione: il verdetto è inclemente. Sono quattro le sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2012, due i punti conquistati in otto gare. Non c’è molto altro da aggiungere.

La cronaca della partita

Sono 42.222 gli spettatori accorsi al Meazza per un lunch-match che spegne le ultime speranze di Europa League dell’Inter. I nerazzurri cercano di rendersi pericolosi in avvio, ma Icardi, tutto solo, si lascia riprendere senza poi cogliere impreparato Consigli. Su colpo di testa di Perisic, arriva sul secondo palo Icardi che incorna la sfera sul montante. Al 36’ una palla persa da Murillo si trasforma nel gol dello 0-1: Sensi gliela soffia e la gira per Berardi che a rimorchio trova Iemmello, il cui tiro muore nell’angolino al 36’. Berardi non centra la porta, ma con un cross pesca Acerbi in area: per poco non è 0-2.

Pietro Iemmello - Inter-SassuoloLaPresse

Nella ripresa Vecchi inserisce subito Eder e Ansaldi. Consigli para un tentativo dell’ex Samp, Iemmello impegna Handanovic prima della doppietta al 50’: Lirola arriva sul fondo e lo serve al centro per il più comodo dei tap-in. Eder è l’unico a mettere alla prova Consigli e al 70’, con un destro deviato, accorcia le distanze. Nel forcing finale c’è spazio per Gabigol mentre Perisic fallisce un colpo di testa e Handanovic nega l’1-3 a Defrel.

La statistica chiave

2 – I punti conquistati dall’Inter nelle ultime otto partite. È la peggiore striscia senza vittorie in Serie A per i nerazzurri: eguagliato il record negativo del 1982.

Il migliore in campo

Pietro Iemmello: per la prima da titolare Di Francesco gli regala il palcoscenico del Meazza. Si esalta con una doppietta e quando esce il pubblico di San Siro gli regala la standing ovation. Non si scorderà mai questa giornata.

Il peggiore in campo

Jeison Murillo: ha il vizio di partire palla al piede dalla difesa: l’ha fatto tante volte e in questa occasione gli è andata male. Il guaio, infatti, è che se si perde palla gli avversari si ritrovano in campo aperto. Così nasce il gol dello 0-1, il colombiano l’ha combinata grossa.

La dichiarazione

Stefano Vecchi: “Serviva un po’ di buona sorte in più. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi”.

Il tabellino

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Andreolli (78’ Gabigol), Murillo, Nagatomo (46’ Ansaldi); Brozovic, Gagliardini, Joao Mario (46’ Eder); Candreva, Icardi, Perisic. All. Vecchi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Letschert, Acerbi, Peluso; Sensi, Missiroli (85’ Aquilani), Biondini; Berardi, Iemmello (66’ Defrel), ​Politano (77’ Cannavaro). All. Di Francesco

Arbitro: Davide Massa della Sezione di Imperia

Gol: 36’ e 50’ Iemmello (S), 70’ Eder (I)

Note: ammoniti Peluso, Ansaldi, Eder, Gabigol