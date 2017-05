Squinzi sorpreso dall’addio di Di Francesco: "Non me l’aspettavo, ma non arriverà Inzaghi”

Come vi avevamo anticipato poco meno di una settimana fa in questo articolo, ormai è praticamente certo che Eusebio Di Francesco il prossimo anno non sarà più l’allenatore del Sassuolo. Il tecnico abruzzese infatti si siederà sulla panchina della Roma andando a raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti. La notizia non sembra aver riscosso il gradimento del patron dei neroverdi Giorgio Squinzi, che ha confessato in una recente intervista a "La Gazzetta dello Sport" di essere rimasto sorpreso dalla scelta di Di Francesco. L’allenatore infatti aveva ed ha ancora due anni di contratto con i neroverdi, al quale va aggiunta una clausola rescissoria da tre milioni di euro. Queste garanzie dunque facevano stare abbastanza tranquillo il presidente del Sassuolo che è rimasto spiazzato dalla decisione presa dal suo allenatore.

Ecco le sue dichiarazioni:“Non me l’aspettavo, pensavo che il contratto contasse ancora qualcosa e che la clausola di 3 milioni fosse una garanzia. Non posso trattenerlo con la forza, faccio lo stesso con i 10 mila dipendenti sparsi per il mondo: se vuole lasciare, pazienza. Di Francesco ha altri due anni di contratto e una penale da pagare in caso di rescissione. Di questo dovremo parlare con la Roma. Aspettiamo. Sostituto? Non lo so. Posso dire che allenatore cerchiamo: italiano, tra i 40 e i 50 anni. Funzionale al progetto: puntare sui giovani, come ha fatto così bene Di Francesco“.

"Pippo Inzaghi? I treni passano una volta sola".

Parole importanti quelle di Squinzi anche perché descrivono un chiaro identikit di quello che sarà il prossimo allenatore del Sassuolo. Il nome ancora non si sa, ma è già escluso quello di Pippo Inzaghi: "I treni passano una volta sola..." ha tagliato corto il patron, riferendosi al "rifiuto" di Pippo di qualche stagione fa. Da parte di Squinzi, due battute anche su Domenico Berardi: "Non ho capito cosa voglia fare, faremo di tutto per tenerlo e per farlo diventare una bandiera del Sassuolo".