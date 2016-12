Stampa brasiliana: il Napoli sfida il Liverpool per Thiago Maia

Liverpool e Napoli sono tra i diversi club europei interessati al giovanissimo centrocampista brasiliano Thiago Maia. Lo riferisce il sito brasiliano Sambafoot, secondo cui il 19enne sotto contratto con il Santos fino al giugno 2019 è anche un obiettivo di Monaco, Schalke e Zenit San Pietroburgo.

Maia ha detto che deciderà il suo futuro al ritorno dalle vacanze l'11 gennaio. "Il Santos e i miei rappresentanti decideranno se è il momento per un trasferimento", ha detto il centrocampista difensivo ai media brasiliani.

Nonosante la giovane età Maia ha già collezionato 91 presenze con il Santos fin dal suo debutto nel 2014. Il centrocampista brasiliano ha giocato anche per le nazionali under 17, under 20 e under 23 del Brasile e ha fatto parte della Seleçao che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio lo scorso mese di agosto.