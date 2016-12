Stampa brasiliana: Prandelli vuole Felipe Melo al Valencia

Il futuro calcistico di Felipe Melo potrebbe essere al Valencia. Secondo la stampa brasiliana il 33enne mediano brasiliano dell'Inter è uno degli obiettivi di mercato di Cesare Prandelli per gennaio. Nelle ultime settimane il nome di Melo è stato collegato anche a diversi club brasiliani, in particolare Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Sao Paulo.

"Prandelli ha lavorato con lui alla Fiorentina nel 2008 e nel 2009 e vorrebbe fare lo stesso a Valencia", scrive il sito brasiliano Lance.

Felipe Melo è sotto contratto con l'Inter fino alla prossima estate, per ora non sembra ci sia la volontà di rinnovare e pertanto da gennaio il giocatore potrebbe firmare un pre-contratto con un altro club in vista della stagione 2017/2018. Con una offerta gradita all'Inter, però, Melo potrebbe sbarcare al Mestalla con sei mesi di anticipo. Sull'ex mediano di Fiorentina e Juventus ci sono anche diversi club della Chinese Super League.