Stavolta è davvero ufficiale: Deulofeu è un giocatore del Milan

Questa volta non ci sono dubbi: Gerard Deulofeu è un nuovo giocatore del Milan. Dopo il "pasticcio" di venerdì sera, con tanto di tweet postato sull'account ufficiale rossonero e poi rimosso, a confermare che lo spagnolo giocherà in Italia fino al termine della stagione è lo stesso Everton. Per cui, questa volta zero dubbi.

Poco dopo, ecco anche il comunicato - secco, breve, senza troppi fronzoli - pubblicato dal Milan sul proprio sito ufficiale:

" AC Milan comunica di aver acquisito dall’Everton FC a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, il diritto alle prestazioni sportive di Gerard Deulofeu "

A disposizione con la Juve?

Confermata la formula del trasferimento: prestito secco, senza nessun tipo di riscatto. Starà a Deulofeu, semmai, provare a convincere il Milan a trattare con l'Everton un suo acquisto definitivo. Ai Toffees, come già emerso negli scorsi giorni, vanno 750000 euro per pochi mesi. Nessun problema dunque alle visite mediche, effettuate stamattina a poche ore dal suo arrivo a Milano. Ora è corsa contro il tempo per ottenere il transfer che consentirebbe a Deulofeu di essere a disposizione di Montella già per la gara di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Juventus. Altrimenti se ne riparlerà per domenica, contro l'Udinese.