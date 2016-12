Stevan Jovetic in lista trasferimenti, l’Inter lo fa partire

Stevan Jovetic , arrivato all’Inter nell’estate del 2015 per 14,5 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto dal Manchester City, entra ora ufficialmente nella lista cessioni dei nerazzurri. Nei giorni scorsi sul montenegrino sono piombati diversi club della Cina che ha prontamente rifiutato eccetto se dovesse arrivare un’offerta monstre superiore ai 10 milioni annui, rifiutati anche lo Spartak Mosca e il Fenerbahçe.

Nelle ultime ore invece, il club che sta facendo sul serio è lo Schalke 04 che ha un ottimo rapporto con Ramadani (l’agente di Jovetic) visto le operazioni concluse come Nastasic e Kolasinac con il club della Ruhr. Per l’ex City non è da scartare l’ipotesi Fiorentina in caso dovesse partire Kalinic direziona Cina. Nei primi giorni dell’anno nuovo, ci sarà un incontro tra l’entourage di JoJo e Ausilio, direttore sportivo del club meneghino.

A cura di Onorio Ferraro

