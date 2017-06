Steven N'Zonzi alla Juventus? Scheda e segreti del giocatore

La Juventus vuole rinforzarsi per riprovarci in Champions League e uno dei primi nomi che arriverà in bianconero è quello di N’Zonzi. Il centrocampista francese era stato seguito anche a gennaio ma l’impossibilità di fare la Champions, ha fatto desistere la coppia Marotta-Paratici. Ora campo libero per l’acquisto del classe ’88, anche se a centrocampo servirebbe qualcosa in più.

Dati anagrafici

Nato : 15 dicembre 1988

: 15 dicembre 1988 Ruolo : Mediano

: Mediano Piede preferito : destro

: destro Nazionale: Francia Under 21 (5 presenze), 0 presenze in Nazionale maggiore

Steven N'Zonzi, Siviglia, 2016-17 (LaPresse)LaPresse

Statistiche: sempre ad alti livelli per 50 partite in stagione

Comincia all’Amiens in Ligue 2, e viene chiamato in Premier League dove esordisce con il Blackburn Rovers. Su sei stagioni in Premier, per ben 5 volte riesce a superare quota 30 presenze, avendo anche la possibilità di timbrare il cartellino con qualche gol. Complessivamente parlando, riesce sempre a raggiungere le 50 presenze stagionali, dando sempre il meglio di sé per tutto l’anno. Stacanovista.

Squadra Stagioni Presenze Gol Amiens 2007-2009 41 1 Blackburn Rovers 2009-2012 96 5 Stoke City 2012-2015 120 7 Siviglia 2015-2017 92 7 Siviglia (utima stagione) 2016-2017 46 3

Valutazione economica: c’è la clausola

Il centrocampista classe ’88 ha rinnovato il proprio contratto proprio a gennaio, cambiando la clausola rescissoria in 40 milioni. Segnale che il Siviglia è disponibilissimo alla cessione del francese, ma spera di recuperare il più possibile dall’addio N’Zonzi che fu acquistato per ‘soli’ 8 milioni dallo Stoke City. La Juventus spera in uno sconto, ma per ora gli andalusi chiedono che sia rispettata la clausola.

Qualità: gran fisico e capacità di inserimento

196 cm per 90 kg, N’Zonzi è una roccia. Difficile passare a centrocampo se trovi il francese per la tua strada, bravissimo nel lavoro di interdizione e nel recuperare il pallone in transizione difensiva. Più volte accostato a Vieira per il fisico, ha anche una grande capacità di inserimento seguendo l’azione dell’attacco. Riesce sempre a trovare 4/5 gol per stagione grazie ai suoi inserimenti, compreso qualche assist.

Pjanic, N'Zonzi - Sevilla-Juventus - Champions League 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Difetti: difficoltà nella costruzione del gioco

A controllare le statistiche è uno dei centrocampisti con la miglior percentuale di precisione dei passaggi, sfiorando il 90% di precisione sia nella Liga che in Champions League. I passaggi di N’Zonzi sono però scolastici, in orizzontale con l’uomo vicino, soprattutto considerando l’attitudine di giocatori come Vázquez e Vitolo a rientrare per recuperare il pallone. Non apre il gioco, non fa partire l’azione, ha altre caraterristiche. Non è un gran problema, ma la Juventus avrebbe bisogno di altro...

Curiosità: tanta voglia di Nazionale, ma Deschamps non lo chiama. Sarà RD del Congo?

N’Zonzi nasce a La Garenne-Colombes, cittadina di poco più di 27 mila abitanti nell’Île-de-France, da padre congolese e madre francese. N’Zonzi si è sempre dichiarato francese al 100% e per questo ha accettato al volo la convocazione nella Francia Under 21 durante le qualificazioni agli Europei del 2011. Non è fisso nella Nazionale di Erick Mombaerts, colleziona comunque 4 presenze anche se la sua Nazionale non si qualifcherà all’Europeo di categoria (che sarà vinto poi dalla Spagna). È comunque un inizio, e N’Zonzi spera a questo punto di essere convocato in Nazionale maggiore. C’è la convocazione da parte della Repubblica Democratica del Congo, ma lui declina l’invito aspettando una chiamata da parte di Blanc. Il ct della Francia fa finta di niente, farò lo stesso Deschamps che non chiamerà mai N’Zonzi nonostante il centrocampista sia sempre titolare sia allo Stoke City che al Siviglia. Una volta capito che non avrà mai spazio nei Bleus, dà il suo assenso a far parte della Nazionale congolese a Novembre 2016 ma non viene chiamato per la Coppa d’Africa.