Storari al Milan, Gabriel al Cagliari: è fatta per lo scambio di prestiti

Confermate le voci degli ultimi giorni: lo scambio fra Storari e Gabriel si farà. Si tratterà di un prestito, con i portieri che ritorneranno alle rispettive squadre alla fine della stagione. Il Milan ha ritenuto questa formula conveniente per far crescere Gabriel (su cui i rossoneri credevano tantissimo prima dell’esplosione di Donnarumma) e per avere un portiere forte ed esprto come Storari che farà da chioccia al numero 99.

Soluzione gradita anche al Cagliari che riesce a portare in Sardegna un portiere promettente; il rapporto con Storari non era più idilliaco a causa dei rapporti fra l’ex Juve e i tifosi che avevano portato alla rimozione della fascia da capitano. Le ultime prestazioni poco brillanti e la decisione di Rastelli di togliergli il posto da titolare hanno portato alla rottura fra il club ed il portiere.

Storari, dunque, va a Milano, Gabriel vola in Sardegna. I due portieri si scambiano i posti, si spera di chiudere prima del match di domenica che, guarda caso, sarà Milan-Cagliari.