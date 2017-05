Striscioni e cori pro-Pioli. Ausilio: "Esonero per dare una scossa alla squadra"

'Stagione 2016/2017: stendiamo un velo pietoso...'. Ecco lo striscione esposto sotto il secondo anello verde di San Siro, poco prima di Inter-Sassuolo, dagli ultras dell'Inter. Nel momento in cui è stata srotolata la scritta a caratteri cubitali neri e azzurri, il resto dello stadio ha applaudito rivolto alla Curva Nord. Dopodiché gli ultras hanno ricoperto tutto il loro settore con un grande telo bianco, che è poi stato lanciato verso il primo anello verde. "Andate a lavorare" è stato uno dei cori urlati a gran voce. Intanto, sempre al primo anello verde sono comparsi altri due striscioni: 'Mr. Zhang: se manca il gatto, i topi ballano', con riferimento all'esonero dell'allenatore Stefano Pioli mentre il proprietario nerazzurro si trovava in Cina, e un altro con la scritta 'Indegni'.

"Pioli unico 'attore' tra indegni e comparse"

Ultras dell'Inter scatenati nei primi minuti della sfida con il Sassuolo a San Siro. Cori per Stefano Pioli, l'allenatore esonerato in settimana e sostituito da Stefano Vecchi. Questo lo striscione esposto: "Grazie mister Pioli! Unico 'attore' interista in mezzo ad una squadra di indegni e ad una società di comparse". E poi cori come 'Venduti', 'Andate a lavorare' e 'Bastardi, non siete degni'. Aria pesante attorno alla squadra, mentre i bambini cantano 'Forza Inter'.

Ausilio: "Esonero Pioli per dare scossa alla squadra"

"L'esonero di Pioli per dare una scossa alla squadra? Questa è l'idea, quando provi una soluzione estrema come quella di mandar via un allenatore a tre giornate dalla fine, cerchi di responsabilizzare i giocatori davanti a una situazione che non piace a nessuno". Lo ha detto il ds dell'Inter, Piero Ausilio, poco prima dell'inizio della sfida con il Sassuolo a San Siro, ai microfoni di Premium Sport. "Nel calcio - ha aggiunto - può capitare, non c'è sempre una spiegazione a tutto. Io resto convinto che questa sia una squadra di qualità, ma è evidente che ci sono dei problemi di personalità. Quando si prendono decisioni di questo tipo non è mai bello, soprattutto quando si tratta di una persona di grandi valori come Pioli che ha dato il 100% per l'Inter. Per molto tempo è andato tutto molto bene, poi le cose sono peggiorate e l'idea è stata di anticipare un percorso, quando ormai la decisione di cambiare era stata presa, recentemente, non tre mesi fa come è stato detto: è sembrato corretto nei confronti di Pioli".

Dopo 20 minuti di partita la Curva Nord lascia il suo posto per contestare le scelte della società.