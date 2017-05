Strootman rischia la squalifica per simulazione? I casi Zalayeta, Adriano e Krasic dicono sì

Kevin Strootman l'ha fatto di nuovo. Già protagonista di una brutta simulazione nel derby d'andata - quando però fu in effetti toccato da Cataldi per poi però lasciarsi cadere come se colpito violentemente, fu squalificato per due turni anche se poi il tutto fu cancellato dalla Corte d’Appello Sportiva - l'ha fatto nuovamente. Tuffo plateale in area laziale, nessun contatto, che induce però Orsato a fischiare il rigore (trasformato da De Rossi). Tutto inutile comunque per la Roma, ko 3-1.

Prova tv: in arrivo due giornate?

Ora però l'olandese rischia grosso, visto che con la prova tv potrebbero arrivare - come da regolamento - due giornate di squalifica per "condotta gravemente antisportiva". Difficile, in effetti, che il Giudice sportivo ignori le immagini televisive che parlano da sole. E poi ci sono almeno tre precedenti molto simili che non lascerebbero speranze a Spalletti e ai tifosi giallorossi: l'ex Psv dovrebbe quindi saltare i match - decisivi per la corsa al secondo posto - contro il Milan a San Siro e in casa contro la Juventus.

I precedenti Krasic, Zalayeta e Adriano che hanno fatto giurisprudenza

Ci sono infatti tre precedenti molto simili a quelli di Strooman. Il primo riguarda l'ex Imperatore Adriano che in un Inter-Roma dell'aprile del 2007 fu squalificato proprio per due turni dopo la prova tv che aveva evidenziato come il brasiliano si era riuscito a procurare un rigore con una chiara simulazione. Destino analogo per lo juventino Milos Krasic, in un Bologna-Juventus del 2010: due giornate per una simulazione (contatto inesistente con Portanova) netta e rigore procurato. Infine due casi per l'ex Panterone Zalayeta: in un Napoli-Juventus (2007) l'uruguaiano fu squalificato per due turni dopo il tuffo a saltare Buffon. Due turni di stop però cancellati perché un successivo filmato dimostrò come l'attaccante era stato spinto alle spalle da Legrottaglie. Sempre nel 2007, contro il Torino, Zalayeta simulò sempre in area con Sereni procurandosi rigore: due turni, che però non vennero più cancellati.