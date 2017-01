Super-Dzemaili indica la strada al Bologna: Toro piegato 2-0

Il Toro fallisce un esame di maturità. Orfani di Belotti, dopo il pareggio casalingo con il Milan (una mezza beffa, dato il grande primo tempo disputato), gli uomini di Mihajlovic erano stati chiamati dal loro allenatore ad offrire una prova di personalità sul difficile campo del Bologna. I granata sono invece scesi in campo scarichi e compassati, sbagliando totalmente l’approccio alla gara. Il Bologna è parso sin da subito più propositivo e vivace ed è passato meritatamente in vantaggio al 43’ grazie al solito Dzemaili. Nella ripresa il Torino ha quantomeno provato a reagire ma i suoi uomini più talentuosi, Ljajic e Iago Falque, hanno girato a vuoto, peccando ancora una volta in termini di concretezza e temperamento nei momenti più delicati. Brutta anche la prova di Boyè, l’attaccante argentino chiamato a sostituire il totem granata Belotti, squalificato. Così un Bologna cinico e accorto ha chiuso la gara. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto in Emilia.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La gara inizia su buoni ritmi e il Bologna prova subito a fare la partita. Al 4’ minuto Hart sfodera un grande intervento per dire di no ad un colpo di testa di Oikonomou, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Torino prova a ragionare ma sembra più compassato rispetto al solito e pecca spesso in precisione. Al 17’ Destro è bravissimo a difendere un pallone spalle alla porta e a servire in fascia Krafth. L’esterno prova a chiudere il triangolo, servendo l’attaccante in mezzo all’area, ma Hart, in uscita, neutralizza il pericolo. Il Toro ci prova con un colpo di testa impreciso di Benassi, sugli sviluppi di un calcio di punizione e con una insidiosa punizione di Ljajic al 39’ che esalta i riflessi di Mirante. Al 43’ il Bologna passa in vantaggio: Di Francesco, appena spostato sulla fascia destra, serve Krejci in area di rigore con un preciso lancio. Il giocatore ceco svetta su Zappacosta e fa da sponda per Dzemaili che mette giù il pallone e batte Hart. Si va così alla ripresa, con il Bologna meritatamente avanti. Toro troppo abulico e spuntato.

Nella ripresa il Bologna si abbassa e il Toro cerca di approfittarne, con una buona pressione nei primi 15 minuti. I granata si affidano a guizzi isolati di Ljajic e Iago Falque. Qualche serpentina di pregevole fattura e poco altro. La gara si addormenta, nonostante Mihajlovic opti per uno schieramento iper-offensivo, inserendo Iturbe e Martinez al posto di Valdifiori e Benassi. All’83’ ancora Dzemaili chiude definitivamente il match. Donsah lo serve in area di rigore e lo svizzero lascia partire un diagonale sinistro che non lascia scampo ad Hart. All’89’ Verdi chiama il portiere inglese all’ultimo grande intervento e la gara finisce qui.

LA STATISTICA CHIAVE

5: I gol segnati da Dzemaili al Torino, in sei incontri disputati in Serie A. Quando vede il Toro, vede rosso. Bestia nera.

IL MIGLIORE IN CAMPO

DZEMAILI: Determinante. 4 gol nelle ultime 4 giornata in Serie A, 5 su 5 se consideriamo anche la Coppa Italia. Numeri da grandissimo bomber ma la sua gara non finisce qui. Grande contributo a centrocampo e moto perpetuo, a tenere sempre in apprensione la mediana del Toro. Giocatore indispensabile per questo Bologna.

IL PEGGIORE IN CAMPO

BOYE’: Era chiamato ad una sorta di missione impossibile: riuscire a non far rimpiangere Belotti, giocatore fondamentale per le fortune del Toro, capace di far reparto da solo. Fallisce clamorosamente ma a dire il vero i compagni di reparto non lo aiutano. Opaco e fuori dal match.

IL TWEET

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Krafth, Maietta, Oikonomou, Masina; Nagy (78’Donsah), Pulgar, Dzemaili; Di Francesco (73’Verdi), Destro, Krejci (87’Rizzo). All.: Donadoni

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta (46’De Silvestri), Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi (78’Martinez), Valdifiori (66’Iturbe), Baselli; Falque, Boyè, Ljajic All.:Mihajlovic

Arbitro: Davide Ghersini della sezione di Genova

Gol: 43’Dzemaili (B), 83’Dzemaili (B)

Ammoniti: Dzemaili (B), Benassi (T), Destro (B), De Silvestri (T)