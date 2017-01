Suso contro Callejon: sfida nella sfida di un Milan-Napoli alla spagnola

C'erano una volta il Milan olandese e il Napoli sudamericano. Rijkaard, Gullit e Van Basten da una parte; Alemão, Maradona e Careca dall'altra. Oggi, a distanza di una trentina d'anni, entrambe le squadre ballano il flamenco sulla fascia. La fascia destra, in particolare. Perché è proprio lì, in quella zona, che potrebbe decidersi la sfida in programma domani sera a San Siro: lì dove agiscono Suso e José Maria Callejon, due sui quali Vincenzo Montella e Maurizio Sarri ripongono gran parte delle speranze di uscire vincitori dallo scontro diretto.

Uguali e contrari

In comune, Suso e Callejon hanno poco e al contempo tantissimo. Lo stile di gioco, nonostante i due occupino la stessa fetta di campo, è completamente opposto. Mancino con licenza di puntare l'uomo e accentrarsi, l'ex Liverpool può essere considerato un esterno/trequartista: uno di quelli che inventano, forti di un piede delicato, di una qualità al di sopra della media e di tanta materia grigia. L'azzurro, invece, è uno dei rappresentanti più in vista di un ruolo che sta andando scomparendo: quello dell'ala a tutto tondo, che forte di una condizione fisica invidiabile sa far su e giù per la fascia, facendosi trovare pronto al momento di crossare e dando una mano notevole anche in fase di copertura. Non è un caso che Benitez prima e Sarri poi non se ne siano praticamente mai privati: da quando è arrivato a Napoli, Callejon ha saltato solo una partita di campionato - e per squalifica - su 133. Un dato mostruoso.

Gli insostituibili di Montella e Sarri

Ad accomunare i due, oltre al ruolo, è soprattutto l'importanza capitale che rivestono per i destini di Milan e Napoli. Suso e Callejon fanno parte della categoria degli stakanovisti: di quelli, cioé, che non si perdono un minuto se non per cause di forza maggiore, e non certo per scelta tecnica dell'allenatore. 19 presenze stagionali il primo, 20 il secondo. 1606 minuti in campo su 1800 il rossonero, contro i 1706 dell'azzurro: tra i 40 giocatori più presenti nelle prime 20 giornate di campionato ci sono anche loro. Un tour de force che non sta bloccando il rendimento dei due nei pressi dell'area avversaria: Callejon è il re degli assist di A (8) e ha già segnato 7 volte, nonostante sia a secco addirittura dal 29 ottobre, mentre il rivale è a quota 6 passaggi decisivi per i compagni e 5 gol, di cui un paio nel derby della consacrazione di novembre.

SUSO CALLEJON PRESENZE IN CAMPIONATO 19 1606 MINUTI GIOCATI 20 1706 GOL 5 7 ASSIST 6 8

Il ricordo dell'andata

Certo, non va dimenticato in che modo Suso e Callejon hanno intrapreso il percorso verso la gloria. Se l'esterno del Napoli si è conquistato i primi consensi già all'esordio nel calcio italiano, con quel gol contro il Bologna di agosto 2013, il rossonero ha superato un percorso a ostacoli prima di prendersi il Milan: considerato una specie di oggetto misterioso al suo arrivo dal Liverpool, ha avuto bisogno di un prestito al Genoa più che proficuo per mostrare a tutti le proprie qualità. Il punto di svolta? Proprio la gara d'andata: è al San Paolo che Suso ha realizzato il suo primo gol con la maglia del Milan, con quel meraviglioso sinistro telecomandato direttamente sotto l'incrocio di Reina. Rete arrivata, peraltro, solo pochi minuti dopo un assist vincente per Niang. A uscire vincitore dalla sfida di fine agosto, però, è stato Callejon: prima di due doppiette consecutive, 4-2 finale e rimonta rossonera rispedita al mittente.

Suso Napoli Milan 2016LaPresse

Il sogno Nazionale

Singolare, poi, come ad accostare Suso a Callejon sia un rapporto con la nazionale spagnola fin qui mai decollato per entrambi: sei le convocazioni totali dei due, tutte ottenute dall'ex Real Madrid. Mentre il milanista si è fin qui accontentato di qualche presenza nelle giovanili, tra Under 20 e Under 21. "Colpa", naturalmente, soprattutto del ben di Dio che ormai da una decina d'anni i commissari tecnici della Roja si ritrovano a disposizione nel reparto d'attacco. Proprio le luci ben puntate su San Siro tra poco più di 24 ore, allora, potrebbero rappresentare per entrambi una vetrina di lusso. Basta che il ct Lopetegui ci passi davanti e ci sbirci dentro.