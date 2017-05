Suso invoca rinforzi: "Sarei felice se Morata arrivasse al Milan"

"Volevo essere un giocatore importante del Milan, ma l'anno prossimo deve essere migliore. Il rinnovo del contratto? Sono molto felice qua, mancano ancora due anni di contratto e, quindi, possiamo stare tutti tranquilli. Vediamo dopo l'estate che cosa succede". Così l'esterno rossonero Suso, a SkySport24, a margine del premio Gentleman, a Milano. "Se si può fare festa per il sesto posto? Sì, penso che dobbiamo essere felici per la Supercoppa e poi per la qualificazione in Europa League. Il Milan, come ho sempre detto, deve stare in Europa", ha aggiunto lo spagnolo.

"Se sarei felice con l'arrivo di uno spagnolo come Morata? Penso che i giocatori forti non c'entra niente se sono spagnoli, francesi o inglesi. Se lui arriva, io sono molto felice. Se arrivano altri 2-3-4-5 giocatori, è meglio perché il livello si alza". Così l'esterno del Milan, Suso, a margine del premio Gentleman, a Milano. "E' bello vedere la gente parlare di mercato, ma alla fine devono arrivare i nomi. Penso che l'anno prossimo saremo una squadra molto migliore e molto competitiva e faremo meglio di quest'anno", ha aggiunto a SkySport24.