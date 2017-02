Suso salva il Milan all'85', alla Lazio non basta Biglia: 1-1 a Roma

Die Hard, duro a morire. Questo Milan è come Bruce Willis nel celebre film e ancora una volta, sull’orlo del precipizio, trova le energie per risalire la china e sorprendere gli avversari. Questo punto sa di bicchiere mezzo pieno per la banda Montella che, sotto per la stra grande maggioranza del match quasi soffocata dalla qualità espressa dalla spumeggiante – ma sprecona – Lazio di Simone Inzaghi, piazza la zampata che vale un pareggio dorato a cinque minuti scarsi dal termine. L’Europa rimane distante, ma ancora una volta il risultato ottenuto dal Milan è la cartina di tornasole del carattere degli uomini di Montella; quanto alla Lazio, l’occasione persa è di quelle che bruciano…

La cronaca della partita

Il Milan subisce gli assalti della Lazio e si aggrappa alle possenti spalle di Gigio Donnarumma, ma nel finale di parziale è costretto a capitolare dopo che Immobile si procura un penalty sul contatto con Gustavo Gomez (più che con lo stesso portierone rossonero) e Lucas Biglia trasforma con freddezza.

Il canovaccio non cambia nella ripresa perché la Lazio continua a premere (e a sprecare regolarmente quanto prodotto) mentre il Milan è sempre sull’orlo del precipizio. Conclusione annunciata? Macché. Sosa ispira, Suso punta la difesa biancoceleste e piazza il sinistro a giro in buca d’angolo per l’1-1 definitivo.

La statistica chiave

16- I tiri subiti dal Milan nei primi 45 minuti vs la Lazio, 8 nello specchio: più che in qualsiasi altro 1° tempo in questa Serie A.

Il tweet della partita

Il tabellino

Lazio (4-3-3) - Marchetti; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu (87’ Patric); Parolo, Biglia, Milinkovic; Anderson (87’ Lombardi), Immobile, Keita (66’ Lulic)

Milan (4-3-3) - Donnarumma; Abate, Gomez, Zapata, Vangioni; Pasalic, Locatelli (53’ Sosa), Poli (77’ Fernandez); Suso, Deulofeu, Ocampos (63’ Lapadula)

Arbitro: Damato

Gol: 46’ Biglia; 85’ Suso

Note – Ammoniti: Vangioni, Fernandez; Radu, Milinkovic-Savic

