Tanti Napoli, tanto Hamsik: evoluzione e maturità di una mezzala

Se in questi giorni così pieni di Maradona - e, dunque, di passato - cercate qualcuno che incarni la continuità del Napoli - e, dunque, il futuro - non potete sbagliare: Marek Hamsik. Il capitano. L’unico scampato alla ragion di stato, e di bilancio, che Aurelio De Laurentiis ha sempre impugnato come bussola aziendale, spacciandola in base alle contingenze e alle convenienze per attacchi esterni o opportunità tecniche, quando non, addirittura, per tradimenti.

E così: via Ezequiel Lavezzi, via Edinson Cavani, via Gonzalo Higuain. Il Pocho, il Matador, il Pipita. Tutti, tranne uno: lui. Ammettiamo pure che avesse meno mercato. Resta l’adesione a un’idea di squadra e di città che non può non colpire o scolpire i giudizi, visto che si tratta del Napoli e di Napoli, scrigni di emozioni in perenne bilico tra gli eccessi più fanatici. Hamsik non è un regista e neppure un trequartista. E’ una mezzala.

Marek Hamsik - Napoli 2016AFP

Arrivò da Brescia nel 2007, fu impostato da Edy Reja, valorizzato da Walter Mazzarri, capace di ricavarne la versione più letale, e soffocato dal 4-2-3-1 di Rafa Benitez, troppo sbilanciato per fargli recuperare la libertà dell’equilibrio. Il calcio moderno è meno «lungo», e il centrocampo più congestionato. I mediani che ringhiano non vanno più di moda. Oggi, tanto per rendere l’idea, non so mica se gli allenatori fornirebbero un Giovanni Lodetti a Gianni Rivera. Oggi la mezzala deve essere un piccolo deposito di sacrifici, di soluzioni, perché solo così non sarà mai un problema.

Hamsik segna, come documentano gli 87 gol in 339 partite di campionato, e fa segnare (Cavani capocannoniere, Higuain idem). Sente la porta, ha imparato il tempo dell’inserimento e dell’ultimo passaggio. Nel 4-3-3 di Maurizio Sarri, il precettore al quale deve la consacrazione, occupa il centro-sinistra. La difesa alta e le avanzate per triangoli ne hanno agevolato le mansioni. E se ogni tanto scompare, scagli la prima pietra chi è senza peccato (non chi, eventualmene, ne ha commessi di meno).

Marek Hamsik AFP

E’ slovacco, il suo popolo faceva parte della Cecoslovacchia che, senza toccare le raffinatezze dei maestri ungheresi, incarnò l’aspetto pragmatico della scuola danubiana. Ecco: nell’incedere e nel modo di gestire il pallone, mai isterico, ho colto le tracce di nozioni e movimenti che accompagnarono quella storia là, e non banalmente questa cronaca qua.

A mio avviso Hamsik è un campione, «titolo» secondo soltanto al rango di fuoriclasse. Per migliorare, e diventarlo sul filo dei 30 anni (che compirà il 27 luglio), è condannato a fare meglio quello che fa già bene. Non è un grande rigorista, assomiglia a Frank Lampard e Steven Gerrard, simboli di Chelsea e Liverpool, mezzali di lotta e di governo.

2016/17 Champions League Napoli HamsikLaPresse

Marek è un leader silenzioso e diligente, un trascinatore in maschera, e non v’è dubbio che, al pari di José Maria Callejon, sia la rotella più delicata. Il suo calcio è strappo, non fantasia, la sua forza è la normalità nel dribbling e nei tiri. Ma attenzione: ciò che è normale per il ragno, è il caos per la mosca. Il mio Marek Hamsik è questo. E il vostro?