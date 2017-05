Tare: "La Lazio ha fatto di tutto per trattenere Biglia, ora tocca a lui..."

"I dubbi di Biglia? Non dovete chiederlo a me. Lui sa che la Lazio ha fatto di tutto e di più per trattenerlo, facendo anche un passo più grande di quello che si può permettere". Così Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, sul futuro del centrocampista argentino che voci di mercato danno vicino al Milan.

"Dobbiamo aspettare la sua risposta e alla fine prenderemo le contromisure giuste. Quanto aspettare? Nel giro di poco sapremo, non ci dobbiamo dare dei limiti visto che sono ancora sotto contratto, non sono in scadenza. Faremo tutte le valutazioni possibili per il meglio della situazione", ha spiegato il dirigente a margine dei premi Ussi.

"Io Lucas devo solo ringraziarlo per quello che ha dimostrato in questi quattro anni, è stato sempre un professionista esemplare, ha ricevuto la fascia da capitano. Queste sono scelte che fanno parte della vita. Sono giocatori che hanno culture diverse, mentalità diverse, che devono fare delle loro valutazioni. Ma non posso dire di essere rimasto deluso da lui".

Quanto a de Vrij: "Si trova molto bene a Roma, l'ha sempre detto, sta cercando di capire con il suo entourage cosa fare", ha ancora chiarito Tare.