Tavecchio: "Nessun problema a giocare durante le feste, ma non a Natale"

"Nessun problema a giocare durante le feste natalizie, però devo anche dire che non siamo gli unici a non giocare...". Il presidente della Figc Carlo Tavecchio, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport da Dubai dove si trova per il Globe Soccer, 'apre' a un possibile turno di Serie A tra Natale e Capodanno. "Ho visto le partite del 24 di Serie B, non ho problemi, non ho fatto dichiarazioni sull'argomento - ha aggiunto il numero uno della Federcalcio rispondendo alle parole del presidente della Lega Serie B Andrea Abodi che lo aveva 'stuzzicato' definendolo il solo a "non aver capito il senso" del boxing day all'italiana.

" Mi è stato chiesto se si poteva giocare a Natale, e io l'ho interpretata come la giornata del Natale. Per un cattolico è difficile pensare che si possa giocare nel giorno della nascita di Gesù Cristo "

"La Supercoppa a Doha è stata un grande risultato organizzativo e di audience con ottimi risultati in tv. È un'esportazione del Made in Italy molto interessante. Bis a Dubai? Dubai è una grande realtà come altre città di questa zona come Doha stessa", ha precisato Tavecchio.

" Come vedo Juventus e Napoli in Champions? Io le vedrei in finale (dice sorridendo, ndr), ma purtroppo tutto dipende da molte componenti, speriamo "

“Sulla Var sono stato uno dei primi, sarà un futuro non diverso da quello che abbiamo individuato. Siamo favorevoli alla proposta del Mondiale a 48 squadre. Siamo 211 Paesi, sarebbe importante per una partecipazione democratica. Il retro della medaglia è che i calendari sono intensi e potrebbero crearsi dei problemi, ma se andiamo verso una riduzione delle squadre nei campionati può essere un'opportunità”, è il pensiero del presidente della Figc.

" Noi corriamo per qualificarci per il 2018 e ci speriamo tanto, sarebbe una grave situazione se così non fosse "