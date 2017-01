Tavecchio sul futuro del calcio italiano: "Recuperiamo le milanesi"

Nella giornata di ieri, il presidente della FIGC Tavecchio ha parlato a Radio 24 della corsa allo scudetto e del futuro del calcio italiano. Il tema principale delle sue dichiarazioni è stata l’importanza di un recupero delle due squadre di Milano, che ha sempre rappresentato l’élite del calcio italiano in Europa, salvo un buio periodo negli ultimi anni.

Ecco le dichiarazioni di Tavecchio: “Il nostro calcio non è in fase di declino, ma dobbiamo recuperare la carenza di Milano . Non è soltanto la città, ma rappresenta una regione intera“.

Sulle italiane in Europa: “Con la sua storia, Milano non può essere assente da un palcoscenico dove, con tutto il rispetto per Roma, Napoli e Torino, per ora ha una superiorità organizzativa. Inoltre le milanesi hanno una grandissima cultura della vittoria“.

Tavecchio ha anche provato a tirare le somme sulla situazione delle due società meneghine: “L’Inter occupa una posizione più conveniente, dato che troverà un assetto societario consolidato da investimenti importanti. Anche il Milan non è una posizione disastrata. Penso che mantenendo l’attuale board possa recuperare“.