Thiago Motta, parla l'agente: "Futuro in MLS o Cina. Milan? No, hanno già Montolivo"

Il 34enne ex Inter nelle prossime settimane proverà a strappare un altro contratto al PSG, anche se le alternative non mancano per l'ex centrocampista della Nazionale azzurra. Tante le offerte che sono già arrivate per Thiago Motta, dalla Cina alla Major League Soccer. Quale sarà la sua nuova esperienza?

" Il futuro di Thiago Motta non è ancora stato scritto, c’è tutto il tempo per pensare e valutare ogni possibile alternativa. Senza dubbio la decisione verrà presa in armonia con il PSG, il ragazzo ora è concentrato solamente sulla seconda parte di stagione. [Simone Canovi, agente del giocatore] "

Parole, quindi, che non si assicurano la partenza di Thiago Motta da Parigi. La situazione era ben diversa in estate, quando era appena arrivato Krychowiak dal Siviglia ed Emery aveva dichiarato che questo sarebbe stato l'anno della svolta per Adrien Rabiot. Insomma, per Thiago Motta era già spianata la strada per la porta d'uscita, ma l'italo-brasiliano - come al solito - ha ritrovato il posto da titolare al fianco di Verratti. Il classe '82, gira e rigira, resta uno degli elementi cardini del PSG, sia per l'equilibrio del centrocampo, sia per lasciare tranquillo Verratti.

" Futuro? Difficile dirlo? MLS e Cina lo stanno già aspettando, qualcuno parla anche di Milan ma questa volta Canovi si sente di smentire questa pista. Thiago Motta non è il giocatore che serve ai rossoneri... "

Ipotesi Milan? Non credo, il Milan ha comunque ancora Montolivo in quella posizione. E poi, giustamente, i rossoneri stanno puntando su tanti giovani di prospettiva. Thiago Motta è in scadenza e per lui ci sono veramente tanti ipotesi plausibili, un ritorno in Italia, la Mls, la Cina, andare a giocare in un campionato che ancora non ha disputato, o addirittura il ritiro, chissà. La cosa certa è che ora ha voglia di giocare e di viversi appieno questi ultimi sei mesi al PSG che è casa sua ormai. Il rispetto per questo club è enorme e tutto si deciderà in assoluta tranquillità e di comune accordo a tempo debito, bisognerà vedere quale sarà la soluzione migliore per lui