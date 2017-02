Thohir, quanto ci hai guadagnato?

Quanto ha guadagnato Erik Thohir dalla cessione delle sue quote Inter? Una domanda che Calcio & Finanza si è posta. La International Sports Capital SpA dell’imprenditore indonesiano ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2016 in attivo: + 29 mln. Attivo che deriva dalla plusvalenza creatasi con la cessione della quote maggioritarie del club di corso Vittorio Emanuele a Suning. Si legge sul bilancio: “In 28 giugno 2016 sono state cedute a Suning Holdings Group n.3.440.835.074 azioni ordinarie di F.C. Internazionale Milano SpA per un valore pari a 31.599.506 euro. La vendita ha generato una plusvalenza di 28.400.494 euro”. Continua il documento: ” In pari data la Società ha acquistato da Nusantara Sports Venture HK Limited n.3.440.835.074 azioni ordinarie per 60.000.000 euro e ha contestualmente ceduto a Suning Holdings Group n.3.530.444.669 azioni ordinarie per 60.822.945 generando una plsuvalenza di 737.055 euro”.

Ricostruendo l’affare, Thohir ha inizialmente ceduto una fetta delle proprie azioni a Suning per 31,5 milioni di euro con una plusvalenza di 28,4 milioni. Contestualmente, attraverso un’altra sua controllata (Nusantara Sports Venture) l’imprenditore indonesiano ha acquistato le quote di proprietà di Massimo Moratti per 60 milioni di euro, cedendole, insieme ad altra piccola porzione di proprie azioni, a Suning per 60,8 milioni di euro (plusvalenza di 737mila euro)“. Il tycoon di Giacarta ha incassato per la precisione 29.137.549 di euro, mentre si legge su Fcinternews che “l’attuale partecipazione in F.C. Internazionale Milano SpA (con il 31,05% delle quote) vala per il presidente nerazzurro circa 42,5 milioni“. E’ questa la cifra che Suning dovrà eventualmente sborsare per acquistare le rimanenti 31,05% quote di Erik Thohir.

