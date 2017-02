Tifosi contro De Laurentiis; Reina: "Un grande gruppo che lascia tutto in campo"

Napoli ha scelto: sta con la squadra. E non poteva essere altrimenti. In campo la squadra infatti continua a lanciare segnali di salute, come dimostra l’1-3 sul campo del Chievo Verona. Una vittoria in cui il pubblico napoletano in trasferta al Bentegodi ha voluto dire la sua, esponendo uno striscione che non lascia grande adito a dei dubbi.

2017, striscione tifosi Napoli contro De Laurentiis, Chievo-Napoli, LaPresseLaPresse

Ancora “ufficialmente” in silenzio stampa – silenzio stampa mai comunicato con una nota ufficiale dal club ma solo attraverso le parole a Radio Kiss Kiss Napoli – Sarri non ha parlato né alla vigilia né dopo la gara, ma a “rompere” il silenzio c’è stato un tweet sibillino di Pepe Reina. Il portiere, già piuttosto critico con le parole del presidente, ha ribadito ancora una volta il concetto: “Grande gruppo di gente umile che lascia sempre TUTTO in campo!! Grande vittoria ragazzi!! Complimenti a tutti..testa bassa e lavoro!!”.

Insomma, il Napoli fa quadrato intorno a sé stesso. La soluzione migliore dopo questo genere di malintesi.