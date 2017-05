Tolisso, la Juventus temporeggia e l’Inter prova il corteggiamento

Maggio, il mese della chiusura del campionato e l’apertura del calciomercato. Le grandi squadre lavorano già da mesi sottotraccia, altre si mettono in moto solo più tardi, ma quello che è certo, è che colpi sicuri non ci sono mai stati e mai ci saranno. E’ il caso di Corentin Tolisso, accostato già da qualche mese alla Juventus. Marotta e Paratici non hanno mai smentito la pista che porta al classe ’94 dell’Olympique Lione, anzi, al contrario, l’interesse c’è stato e pure concreto. Soprattutto quando Tolisso ha giocato all’Olimpico contro la Roma in Europa League, un occhio di riguardo è stato lanciato al giovane centrocampista.

Tuttavia, la spinta necessaria all’acquisto del francese si è momentaneamente arrestata: è arrivata la vittoria nella finale di Coppa Italia e il sesto scudetto e, ora, tutta la concentrazione si è riversata sulla finale di Champions League contro il Real Madrid, a Cardiff. La sensazione è proprio quella di attendere il giorno dopo la finale per scoprire tutte le carte. Tolisso, dal canto suo, non ha mai respinto il club torinese, anzi, parole di orgoglio e di consenso non sono mai mancate. Per il momento, però, la Juve sta facendo delle valutazioni sul giocatore e il suo arrivo sotto la Mole non è più scontato come a gennaio.

Da registrare, invece, l’interesse dell’Inter. Interesse che si ferma all’approvazione da parte della società. Il francese potrebbe essere ottimale per i meccanismi del centrocampo interista: forza e agilità, con i giusti gol e assist. Una pedina che sicuramente ingolosirà parecchie squadre in questa estate. Il gioiellino del Lione, ha collezionato in questa stagione, infatti, 47 presenze e realizzato 14 gol e 7 assist. Aspettando il calciomercato…

a cura di Matteo Tombolini

