Tonelli al 95': il Napoli rimonta e batte 2-1 la Samp, rimasta in 10 uomini

Tre riserve per tre punti. Gabbiadini con la valigia in mano, Strinic che sostituiva Ghoulam e Tonelli, che finora non aveva mai visto il campo. Il Napoli trova tre punti fondamentali per il suo campionato, rimontando al San Paolo una Samp coriacea e mai doma. Una Samp che per 60 minuti aveva tenuto alla grande, passando in vantaggio grazie alla sciocchezza di Hysaj e gestendo benissimo la fase offensiva azzurra. Poi l'espulsione (discutibilissima) di Silvestre, con una mezza simulazione di Reina e il cambio di rotta nel match. Ci hanno pensato gli uomini più inaspettati a sigillare la rimonta e a far cominciare il 2017 per Sarri nel migliore dei modi.

LA CRONACA

Nel primo tempo il Napoli non brilla. Penalizzato dalle pessime condizioni del terreno di gioco e soffocato dall'ottimo lavoro in pressing della Samp, gli azzurri si rendono pericolosi in rare occasioni (una punizione di Mertens, un cross di Insigne) dalle parti di Puggioni e faticano nell'esprimere le consuete ammalianti trame offensive. Così, pur senza impressionare, la Sampdoria alla mezz'ora passa: Schick, ancora in evidenza, salta Chiriches sulla destra, si accentra e mette dentro un cross che Hysaj spinge goffamente nella propria porta, per anticipare Quagliarella. Il Napoli prima dell'intervallo non riesce a reagire e chiude la prima frazione sotto di una rete.

Napoli Sampdoria 2016LaPresse

Lo 0-1 della prima parte di gara si protrae anche per gran parte della ripresa. Il Napoli inizia meglio, andando vicino al pareggio con Mertens e Hamsik. Al 61', peró, arriva l'episodio che cambia l'andamento del match: Silvestre, ammonito poco prima, sfiora Reina al rinvio. Lo spagnolo cade a terra, ingannando Di Bello: rosso per doppia ammonizione e Samp in 10 per quasi mezz'ora. Il Napoli da quel momento spinge, Sarri inserisce anche Gabbiadini, che a 12 dalla fine pareggia: cross di Insigne, sponda di Callejon e tap-in facile dell'italiano, che punisce la sua ex squadra. Il finale é un forcing azzurro: Puggioni è costretto a due miracoli, prima su Gabbiadini e poi su Hamsik. Pare finita, ma al 95' spunta Tonelli: discesa di Strinic a sinistra e cross dentro per l'accorrente "pupillo" di Sarri. Gol, 2-1, match, tre punti. Vince il Napoli, perde una buonissima Samp.

LA STATISTICA CHIAVE

5 tiri del Napoli nel primo tempo contro la Sampdoria: record negativo per gli azzurri in casa in questa Serie A.

IL MIGLIORE

Ivan STRINIC - Arrembante quanto Ghoulam. Si propone sempre in sovrapposizione, crossa, scambia con Hamsik e Insigne. Quella discesa finale vale i tre punti: accelerazione e palla a centro area che Tonelli trasforma nel 2-1.

2016, Lorenzo Tonelli esultanza, Napoli-Sampdoria, AFPAFP

IL PEGGIORE

Elseid HYSAJ - Un disastro. Goffo nel deviare in rete il cross di Schick. Corsa lenta e falcata corta. In settimana aveva avuto la febbre. Viene anche ammonito e umiliato un paio di volte dagli spunti di Muriel.

IL TWEET

IL TABELLINO di Napoli-Sampdoria 2-1

NAPOLI (4-3-3): Reina, Hysaj, Chiriches, Tonelli, Strinic, Allan (Dal 58' Zielinski), Jorginho (Dal 72' Gabbiadini), Hamsik, Callejón, Mertens, Insigne. All. Sarri

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni, Pereira, Silvestre, Skriniar, Regini, Torreira, Barreto, Praet (Dal 76' Linetty), Álvarez, Quagliarella (Dal 51' Muriel), Schick (Dal 64' Dodó). All. Giampaolo

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Gol: 30' aut. Hysaj (N), 78' Gabbiadini (N), 95' Tonelli (N)

Ammoniti: Hysaj

Espulsi: Silvestre (S) al 61' per doppia ammonizione.