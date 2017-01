Torino-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic. All.: Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Zappacosta, Carlao, Molinaro, Castan, Acquah, Avelar

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Toloi, Caldara; Conti, Freuler, Kessié, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez. All.: Gritti

Squalificati: Gasperini (1)

Indisponibili: Dramè, Konko





STATISTICHE OPTA

Il Torino ha vinto sei delle ultime nove partite contro l’Atalanta in Serie A (1N, 2P), tuttavia è arrivata una sconfitta nell’ultima sfida a settembre (1-2).

In più, i granata hanno vinto cinque degli ultimi sei incontri casalinghi contro i nerazzurri nel massimo campionato (un pareggio), mantenendo la porta inviolata in tre di questi.

I piemontesi hanno vinto solo due volte l’anticipo domenicale delle 12.30 (7N, 7P), uno dei quali nell’ultimo match all’ora di pranzo disputato lo scorso settembre contro la Roma.

L’Atalanta invece non perde questo appuntamento da quattro partite: due successi e altrettanti pareggi negli ultimi quattro match alle 12.30.

Il Toro ha vinto solo una delle ultime sette giornate di campionato (2N, 4P), e subito una media di due reti a partita in questo parziale.

La Dea ha invece ripreso il suo ottimo cammino con tre successi nelle ultime quattro giornate (1P), con una media di due segnati gol a partita.

L’Atalanta è sia la squadra che ha segnato di più con centrocampisti e difensori (28 reti totali), sia quella con meno reti firmate da un attaccante (cinque).

L’Atalanta, squadra leader per numero di gol su corner (nove) in questo campionato, affronta il Torino, che dalla bandierina ha incassato sette reti (meno del solo Sassuolo, otto).

Alejandro Gomez è a due gol di distanza dal suo record stagionale in Serie A di otto, stabilito col Catania nel 2012/13 – per lui tre reti nelle ultime tre presenze in campionato.

Andrea Belotti ha invece trovato la rete cinque volte nelle ultime cinque gare disputate a Torino in Serie A.

***