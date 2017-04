Torino, Cairo: "Offerte per Belotti? Al momento non c'è nulla"

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "Il futuro di Belotti? Il giocatore ha una clausola rescissoria di 100 milioni per l'estero. Se arriva una società a pagare questa cifra e lui è interessato, io non potrei fare altro che accettare, ma al momento non c'è nulla". Lo dice il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della presentazione dei palinsesti Rai per il Giro d'Italia a Roma. Sul futuro di Hart invece: "E' un giocatore del Manchester City. Noi siamo contenti di lui, è un bravo portiere ed una grande persona nello spogliatoio. Proseguire sarebbe una buona cosa, ma le decisioni le prenderanno il City ed il giocatore. Bisogna vedere se lo faranno in fretta o all'ultimo giorno di mercato, perché nel caso non possiamo aspettare".