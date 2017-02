Torino, Cairo: "Tenere i big? Il mercato è cambiato, non ci sono più bandiere"

Torino, 2 feb. (LaPresse) - "Quando il Toro diventerà una squadra che tiene i suoi big? Se guardiamo il mondo del calcio, in Italia e all'estero, i giocatori che non cambiano mai casacca sono davvero pochissimi". Così Urbano Cairo, presidente granata, durante la conferenza di presentazione del canale tematico Torino Channel. "Pensiamo alla Roma, è un club che ha un fatturato tre volte più grande del nostro, eppure in passato ha dovuto cedere Lamela, Marquinhos, dopo uno o due anni. È il mercato stesso che non è più un mercato di bandiere. Le ultime sono state Totti, Del Piero, Maldini".