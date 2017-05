Torino e Napoli rinviano la festa della Juventus: il sesto scudetto non arriverà domenica

Una vittoria nel derby con il Torino e poi una domenica sera davanti alla tv a gustarsi Milan-Roma, con l’obiettivo di festeggiare al termine del match di San Siro. Ma, per i tifosi della Juventus, il progetto è andato in fumo. Colpa del gol di Adem Ljajic e del conseguente 1-1 dello Stadium, un risultato che impedirà agli uomini di Massimiliano Allegri di tagliare il traguardo del sesto scudetto consecutivo già domenica sera. Come mai?

Tutta colpa del Napoli

A far saltare i piani è stato non soltanto il pareggio nel derby, ma anche il successo partenopeo nel primo match del sabato, il 3-1 con cui al San Paolo è stato sconfitto il Cagliari. Si arriva così a sabato sera con la Juventus prima in classifica con 85 punti e il Napoli secondo a 77, mentre la Roma – ancora in attesa di scendere in campo – è terza a 75. Gli 8 punti di vantaggio dei bianconeri sui partenopei, con tre partite ancora da disputare, non sono un margine sufficiente per festeggiare lo scudetto, indipendentemente dal fatto che i giallorossi vincano o meno a Milano.

Festa rinviata di una settimana?

L’appuntamento, però, potrebbe slittare soltanto di una settimana. Domenica 14, nel posticipo dell’Olimpico contro la Roma, la Juventus diventerà del tutto protagonista del proprio destino. E, in caso di vittoria, sarà scudetto matematico. Indipendentemente dal risultato del Napoli, impegnato alle 15 a Torino.