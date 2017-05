Torino e Sassuolo danno spettacolo all'Olimpico: i granata battono 5-3 i neroverdi

Il Torino di Sinisa Mihajlovic chiude con una vittoria il suo campionato. I granata hanno avuto la meglio per 5-3 sul Sassuolo di Eusebio Di Francesco in una sfida ricca di emozioni e di gol. Le reti che hanno deciso il match in favore dei padroni di casa portano la firma di Boyé, Baselli, De Silvestri, Iago Falque e Belotti. Inutile ai fini del risultato la tripletta di Gregoire Defrel che chiude a quota 11 reti in Serie A la sua stagione. Il Torino chiude così al nono posto a quota 53 punti, mentre il Sassuolo chiude al dodicesimo posto a quota 46

La cronaca

Nel primo tempo parte subito forte il Torino che va in gol già al 7' con Boyé abile a sfruttare un'incertezza della difesa del Sassuolo. L'argentino aggancia alla grande il pallone, dribbla Biondini e con una diagonale batte Pegolo. Primo gol in Serie A l'ex River Plate. Passano solo 7 minuti e Defrel però pareggia con un gol da rapace d'area di rigore dopo che Hart aveva detto no a Sensi. Al 22', però, Baselli riporta avanti i granata con un bel gol dopo il velo intelligente di Belotti. Al 35' ci prova il Gallo ma trova l'opposizione di Pegolo. Defrel, al 40', riprende ancora il Torino su assist involontario di Politano ma nel finale di primo tempo i granata tornano avanti con De Silvestri su grande imbeccata di Baselli.

Nella ripresa il Sassuolo prova a rientrare in partita con Defrel che sbaglia a pochi passi da Hart al 52'. Un minuto dopo è Belotti ad andare vicino al gol e al 57 il Torino segna il gol del 4-2 con Iago Falque, grazie ad un assist involontario di Belotti. Al 79' va in rete anche il Gallo Belotti al suo 26esimo centro in questo campionato. Passano solo due minuti, però, ed è ancora Defrel a segnare il gol de 5-3 su rigore concesso dall'arbitro per fallo di Iturbe su Lirola. Finisce 5-3 per il Torino allo stadio Olimpico.

La statistica chiave

Il Torino chiude con una vittoria davanti al proprio pubblico ed interrompe la striscia negativa di 5 partite a digiuno allo stadio Olimpico. I granata hanno avuto la meglio sul Sassuolo dopo 4 pareggi e una sconfitta, quella roboante subita contro il Napoli.

Il migliore

Gregoire Defrel: Il francese segna una tripletta inutile ai fini del risultato ma è una spinta nel finaco continua e costante per la difesa del Torino. Arriva a quota 11 in stagione e dimostra di essere un attaccante pronto per i grandi palcoscenici

Il peggiore

Juan Iturbe: gioca 18 minuti, comprensivi di recupero, e riesce nell'impresa di regalare un rigore al Sassuolo per un fallo ingenuo su Lirola. Ennesima stagione da dimenticare per l'ex Roma.

Il tabellino

Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Acquah (46’ Gustafson), Valdifiori, Baselli (66’ Obi) ; Falque, Belotti, Boyé (dal 75’ Iturbe). A disp. Padelli, Castan, Carlao, Ajeti, Avelar, Molinaro, Benassi, Lukic, Obi, Gustafson, Iturbe. All. Mihajlovic

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Gazzola (71’ Lirola), Cannavaro, Acerbi, Peluso; Sensi, Magnanelli, Biondini (66’ Pellegrini); Berardi, Defrel, Politano (dal 77’ Iemmello) . A disp. Pomini, Pegolo, Letschert, Antei, Lirola, Missiroli, Pellegrini, Aquilani, Mazzitelli, Matri, Iemmello, Ragusa. All. Di Francesco

Reti: 7’ Boyé (T) 14’, 40’, 81’ Defrel (S), 22’ Baselli (T), 47 pt De Silvestri (T), 57’ Iago Falque (T), 79’ Belotti (T)

Ammoniti: Boyé