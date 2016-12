Torino-Genoa: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago, Belotti, Ljajic. All.: Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Molinaro, Vives.

Genoa (3-4-2-1): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rincon, Cofie, Laxalt; Ninkovic, Ocampos; Simeone. All.: Juric

Squalificati: Perin, Rigoni

Indisponibili: Pavoletti, Veloso

STATISTICHE OPTA

Il Torino ha vinto solo due degli ultimi 15 incontri contro il Genoa in Serie A (7N, 6P).

Tuttavia i rossoblu sono riusciti a imporsi solo in una delle ultime 33 trasferte di campionato in casa del Torino (21 le vittorie granata, 11 i pareggi).

Tutte le ultime sei sfide di campionato tra queste due squadre hanno visto entrambe le compagini andare a segno (25 reti nel parziale).

Il Torino ha perso le ultime tre partite di Serie A: i granata non arrivano a quattro sconfitte di fila da marzo 2014.

La squadra di Mihajlovic ha subito 10 gol nelle ultime tre partite, ed è riuscita a tenere la propria porta inviolata solo una volta nelle ultime 12 giornate di Serie A.

Nelle ultime 13 gare, il Genoa non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due partite di fila – sconfitta per 4-3 contro il Palermo nell’ultima uscita stagionale per la squadra di Juric.

Il Genoa ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque trasferte, dopo che aveva iniziato la stagione vincendo due delle prime tre gare esterne contro Crotone e Bologna.

Quella di Mattia Perin domenica scorsa contro il Palermo è stata la settima espulsione stagionale del Genoa – un primato negativo in questa Serie A.

Il Torino ha subito sette gol da calcio d’angolo – nessuna squadra di questa Serie A ha fatto peggio dei granata.

Andrea Belotti è rimasto a secco nei quattro precedenti giocati finora contro il Genoa – i grifoni potrebbero diventare la 16ª vittima del “Gallo” nella massima serie.

Giovanni Simeone è il più giovane giocatore ad aver segnato almeno sei gol in questo campionato.

