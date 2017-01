Torino, la vittoria è ormai un miraggio: 1-1 contro l'Atalanta, Petagna risponde a Iago Falqué

Ancora rinviato l'appuntamento con la vittoria per il Torino che ora vede con il binocolo la Zona Europa”. Quella contro l'Atalanta doveva essere la partita della svolta, ma contro gli orobici solo la prima mezz'ora è stata all'altezza del grande Toro. Poi è saltato qualcosa, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista tattico, con gli ospiti che hanno trovato il gol del pareggio con Petagna e che hanno sfiorato più e più volte la rete del sorpasso, che sarebbe stato meritato. E' un problema di rosa? Al Torino servono altri giocatori? Difficile dirlo, il problema sembra più nella testa dello stesso XI in campo (e da un Mihajlović confuso), piuttosto che nelle qualità del gruppo. Da segnalare, inoltre, un Iturbe ancora una volta impalpabile e l'addio di Vives che dopo 6 anni lascia i granata.

Cronaca

Parte forte il Torino con Iago Falqué che cerca subito l'angolo più lontano, ma una deviazione di Caldara salva Berisha. Prova la conclusione, senza successo, anche Ljajić, ma il vantaggio arriva al 16' con il perfetto colpo di testa di Iago Falqué che gira a rete sull'assist di Barreca. L'Atalanta fatica a rispondere mentre il Toro cerca il raddoppio, al 30' arriva però l'infortunio di Obi (sostituito da Baselli) e la squadra di casa perde un po' di sicurezza. Gli orobici provano a rientrare in partita ma Hart è decisivo in diverse occasioni, su Zukanović che ci prova di testa e su Gómez che calcia da fuori, prova poi un tap-in Conti ma il destro dell'esterno nerazzurro si perde sul fondo.

Iago Falqué - Torino-Atalanta - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

In avvio di ripresa entra Kessié con l'Atalanta che vuole accelerare le operazioni per il pareggio, ma solo al 58' arriva la prima occasione da gol con Petagna che spreca tutto davanti ad Hart. L'attaccante ex Milan ha però la chance per riscattarsi ed è proprio lui a costruirsi l'occasione dell'1-1 al 66' dopo una grande giocata in area. Gli orobici rischiano anche di segnare il gol del sorpasso ma Kurtić sbaglia tutto calciando altissimo da buona posizione, lo sloveno ci riprova poco più tardi ma Hart gli chiude la porta. Nel Torino entra Iturbe con Mihajlović che si gioca un inedito 4-2-3-1 ma la storia non cambia e l'unica occasione arriva da gioco fermo, con la punizione di Ljajić che sfiora il palo alla destra di Berisha.

La statistica

1 - Continua il momento no del Torino con la squadra di Mihajlović che ha vinto una sola gara dal 4 Dicembre ad oggi, tra campionato e Coppa Italia. L'unico successo in questo lasso di tempo è la vittoria casalinga contro il Genoa (1-0) del 22 Dicembre con la rete del solito Belotti.

Il Tweet

Richiamato in panchina per quest'ultimo match, ma solo per salutare curva e tifosi. L'addio di Vives alla Maratona e al Torino...

Il migliore

Andrea PETAGNA - Nel primo tempo è un fantasma, nella prima parte della ripresa si mangia una clamorosa occasione da gol. Lui però non demorde e si costruisce da solo la chance per il gol dell'1-1. Colpito e affondato!

Il peggiore

Mirko VALDIFIORI - Ritmi troppo lenti a centrocampo: appena l'Atalanta prende un po' di campo, la linea mediana del Torino va in confusione. L'ex Napoli cerca di impostare come può, ma sono tanti gli errori di precisione.

Tabellino

Torino-Atalanta 1-1

Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; M.Benassi, Valdifiori (73' Iturbe), Obi (30' Baselli); Iago Falqué, Belotti, Ljajić. All. Sinisa Mihajlović

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Tolói, Caldara, Zukanović; A.Conti, A.Grassi (46' Kessié), Freuler, Spinazzola; Kurtić; Petagna (87' Pesić), A.Gómez (85' M.D'Alessandro). All. Gian Piero Gasperini

Marcatori: 16' Iago Falqué (T); 66' Petagna (A)

Arbitro: Antonio Damato, sezione Barletta

Ammoniti: 2' Freuler, 62' Zukanović, 68' Moretti

Espulsi: nessuno