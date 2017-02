Torino, Mihajlovic: “Qui non molla nessuno. Non sottovalutiamo il Pescara”

"Qui nessuno molla e nessuno mollerà, questo è sicuro. Se mi accorgo che qualcuno molla non farà più parte della squadra, questo è quello che posso dire". Il tecnico del Torino. Sinisa Mihajlovic, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di campionato con il Pescara. "Sottovalutarli domani sarebbe il miglior modo per non vincere la partita. Hanno fatto vedere buoni momenti di calcio durante il campionato e contro la Fiorentina hanno perso soltanto nei minuti di recupero - ha ricordato l'allenatore granata -. Noi dovremo essere bravi con la nostra intensità a far capire che vogliamo vincere. I ragazzi sanno che è una partita importante e faremo di tutto per vincerla".