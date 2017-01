Torino, Mihajlovic vuole a tutti i costi Castro: chiusura vicina?

Giorni caldi, anzi caldissimi, per il mercato di tutte le squadre che cercano di migliorare le rose per puntare ai propri obiettivi. Tra queste c’è sicuramente il Torino che in queste ore farà di tutto per assicurarsi le prestazioni di Lucas Castro. Il centrocampista argentino del Chievo piace tantissimo a Sinisa Mihajlovic che sta facendo leva sulla società granata sperando in un esito felice della trattativa. I troppi punti persi da situazioni di vantaggio, come lunedì sera contro il Milan, e le dichiarazioni di Belotti, che lega la sua permanenza a Torino all’ingresso in Europa League, hanno indotto il tecnico dei granata a chiedere uno sforzo sul mercato alla società e il profilo individuato è, come già detto, solo quello di Castro.

Già nelle prossime ore potrebbe esserci un rilancio da parte di Cairo per convincere la società clivense ed accontentare il suo tecnico. I granata ovviamente sperano di poter chiudere la trattativa nel minor tempo possibile nella speranza di poter convocare il classe 1989 già per la trasferta di Bologna di domenica, dove il Torino è costretto a vincere per rimanere aggrappato al treno Europa League.

Sarà Castro il profilo giusto per questo Torino incapace di gestire i vantaggi? Questo è sicuramente quello che spera Sinisa Mihajlovic.