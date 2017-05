Callejon guida il tridente delle meraviglie: Napoli-Show e pokerissimo al Torino

Il Napoli si impone 5-0 allo Stadio Grande Torino, confermando un momento di forma eccellente, raggiungendo momentaneamente il secondo post e mettendo pressione alla Roma, attesa questa sera al big match con la Juventus. Gara totalmente dominata dalla squadra di Sarri, bella ma sprecona nella prima frazione e assolutamente inarrestabile nella ripresa. Le invenzioni e le verticalizzazioni del tridente delle meraviglie Callejon-Mertens-Insigne hanno messo definitivamente al tappeto un Torino impacciato, goffo, svagato, praticamente in vacanza. Mihajlovic, dalla tribuna, è apparso davvero contrariato per la sconcertante prestazione dei suoi e l’atteggiamento dei subentrati (Iturbe su tutti) sembra averlo particolarmente innervosito. Vediamo, nel dettaglio, cosa è accaduto a Torino.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il Napoli parte con maggior determinazione, imponendo sin da subito il suo grande fraseggio e decidendo i ritmi della partita. Al 7’ gli uomini di Sarri passano in vantaggio. Allan, con un grande pallone in profondità, libera Callejon in area di rigore, lo spagnolo lascia partire un preciso diagonale destro che non lascia scampo ad Hart. Il Toro accusa il colpo e finisce completamente in balia della manovra del Napoli. Al 18’ Hysaj aziona ancora Callejon in area di rigore, l’attaccante disorienta la difesa del Toro con una finta di corpo ma il suo sinistro fa la proverbiale “barba al palo”. Un minuto più tardi, una rimessa laterale mette Mertens a tu per tu con Hart, in uscita. Il belga prova il pallonetto ma il pallone finisce alto di poco. La reazione del Toro sta tutta in un destro da fuori area di Ljajic che non trova la porta di Reina. Il Napoli gestisce ma al 30’ fallisce ancora il raddoppio con un lob di Insigne che supera la traversa. Al 37’ Mertens è solo davanti ad Hart e trova una prima grande risposta del portiere granata. L'assistente dell'arbitro ferma tutto segnalando il fuorigioco ma al momento del lancio di Insigne la posizione del belga è regolare. Il Napoli, bello ma sciupone, termina il primo tempo in vantaggio 1-0, di fronte a un Toro lento ed impacciato.

Nella ripresa i granata vanno vicini al pareggio al 56’ con un velenoso tiro a giro di Boyè dal limite dell’area che finisce a lato di pochissimo. Poi inizia lo show del Napoli. Al 60’ Iturbe, appena entrato, perde un pallone sanguinoso a centrocampo. Callejon lancia Mertens, il belga gira di prima intenzione per Insigne che non lascia scampo ad Hart con una conclusione di destro a fil di palo. Al 72’ Insigne ricambia il favore e lancia in profondità il compagno. Il belga rientra sul destro, mandando a spasso Rossettini e lascia partire un tiro che beffa un colpevole Hart sul primo palo. Il tap-in scivolata di uno scatenato Callejon al 76’ e la violenta conclusione di Zielinski in area di rigore al 78’ coronano altre due splendide azioni della Banda Sarri. Troppi fraseggi di qualità, troppo Napoli per un Torino in evidente stato di shock. Gli azzurri vedono il secondo posto e stasera attendono notizie da Roma.

LA STATISTICA CHIAVE

46: Le reti segnate dal Napoli fuori casa in questo campionato. Gli azzurri hanno eguagliato il record dalla Juventus della stagione 1949/50. Il tridente offensivo di Sarri sta disputando una stagione di livello assoluto.

IL MIGLIORE IN CAMPO

CALLEJON: Due gol, una rete sfiorata, una costante pressione sui difensori del Toro. Qualità e corsa al servizio della squadra. Le verticalizzazioni e i duetti con i compagni di reparto illuminano il pomeriggio torinese e regalano il momentaneo secondo posto a Sarri. Serve aggiungere altro?

IL PEGGIORE IN CAMPO

ITURBE: Impatto sulla gara devastante (ma in senso negativo). Perde il pallone decisivo che dà il via all’azione del raddoppio e non riesce più a rialzarsi. Tocchi sbagliati, disattenzioni a centrocampo, atteggiamento assente e passivo: questa la sua gara.

IL TABELLINO

TORINO (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Rossettini, Carlao, Molinaro; Baselli (75’Obi), Benassi (52’Gustafson); Iago Falque, Ljajic, Boyè (59’ Iturbe); Belotti. All.:Mihajlovic (squalificato), in panchina Lombardo

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Allan (64’Zielinski), Jorginho, Hamsik (66’ Rog); Insigne, Mertens, Callejon (81’Milik). All.: Sarri.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia

Gol: 7’ Callejon (N), 60’ Insigne (N), 72’ Mertens (N), 76’ Callejon (N), 78’ Zielinski (N)

Ammoniti: Baselli (T), Gustafson (T), Albiol (N)