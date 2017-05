Torino-Napoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Castan, Rossettini, Molinaro; Obi, Baselli; Iago Falque, Ljalic, Boyè; Belotti. Allenatore: Mihajlovic.

Squalificati: Acquah, Moretti

Indisponibili: De Silvestri

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon. Allenatore: Sarri.

Squalificati:

Indisponibili: Maksimovic

STATISTICHE OPTA

Il Napoli ha vinto sette delle ultime otto sfide di Serie A contro il Torino, perdendo in questo parziale solo nel marzo 2015 in Piemonte.

A Torino però il bilancio si riequilibra, soprattutto se guardiamo alle ultime nove sfide: tre vittorie granata, tre degli azzurri e tre pareggi.

Nelle ultime cinque partite di campionato il Napoli è la squadra che ha conquistato più punti: 13 sui 15 disponibili.

Il Napoli ha vinto nove delle ultime 11 trasferte di Serie A (due pareggi), ma il Torino è imbattuto da nove turni tra le mura amiche (tre vittorie, sei pareggi).

Il Napoli vanta il miglior attacco in trasferta di questa Serie A (41 gol): gli azzurri sono solo a cinque gol dal record storico di gol segnati fuori casa in un singolo campionato (46 della Juventus 1949/50).

Il Napoli è la squadra che è rimasta sotto nel punteggio per meno minuti in trasferta in questo campionato (172) – per il Torino in casa solo 163 minuti in svantaggio, più solamente di Fiorentina e Juventus.

Escludendo i calci di rigore, il Torino è la squadra più prolifica di questo campionato su palla inattiva (18 reti).

Otto reti e due assist nelle ultime nove presenze in Serie A per Dries Mertens, che nella gara di andata ha realizzato il suo unico poker nel massimo campionato.

Andrea Belotti ha segnato tre gol in Serie A al Napoli, tra cui le sue prime due reti nel massimo campionato (settembre 2014): nessuna di queste marcature, però, è arrivata in sfide casalinghe.