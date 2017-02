Torino-Pescara: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-3-3): Hart; De Silvestri, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Obi; Iago Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

Squalificati: Valdifiori, Baselli

Indisponibili: Zappacosta, Carlao, Rossettini

PESCARA (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Campagnaro, Stendardo, Biraghi; Memushaj, Brugman, Muntari; Benali, Cerri, Caprari. All. Oddo

Squalificati: –

Indisponibili: Bovo, Bahebeck, Gilardino, Vitturini

STATISTICHE OPTA

Il Torino ha perso soltanto due delle 13 partite di Serie A contro il Pescara, con sette vittorie e quattro pareggi: nelle ultime tre sfide con i Delfini, i granata non hanno subito gol.

La gara di andata è stata l’unica partita senza subire gol in questo campionato per il Pescara (escludendo la partita di Sassuolo) nonché l’unica con due espulsioni per il Torino da settembre 2015 ad oggi.

Il Torino è imbattuto in casa contro il Pescara in Serie A, grazie a cinque vittorie e un pareggio, con quattro gare a porta inviolata nel bilancio.

Il Torino ha vinto solo una delle ultime nove partite partite di campionato (4N, 4P): nelle precedenti nove aveva ottenuto ben sei successi e due pareggi.

Il Pescara non vince da 21 partite in campionato (cinque pareggi e 16 sconfitte): è la peggior serie senza vittorie per gli abruzzesi in Serie A.

Il Pescara ha subito tre gol in sei delle 10 trasferte disputate (escludendo dal conteggio la partita con il Sassuolo): nei maggiori cinque campionati europei nessuna squadra ha fatto peggio (sei gare anche per Bournemouth e Granada).

Il Pescara è la squadra che ha fallito più rigori nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione (cinque): seguono gli avversari di giornata del Torino, al pari del Bayer Leverkusen (quattro).

Se da una parte nessuna squadra ha agguantato il pareggio da una situazione di svantaggio più volte rispetto al Pescara (quattro), dall’altra nessuna è stata rimontata sul pari una volta in vantaggio più spesso del Torino (cinque volte).

L’unica tripletta in Serie A di Adem Ljajic è arrivata proprio contro il Pescara, nel maggio 2013 con la maglia della Fiorentina.

Albano Bizzarri ha concesso almeno 10 gol in più rispetto ad ogni altro portiere di questa Serie A nonostante abbia effettuato 78 parate, risultando settimo in questo campionato.

****