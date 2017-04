Torino-Sampdoria, occhio ai due baby ‘wanted’ Belotti e Schick: sfida fino all’ultimo gol

Quando un calciatore con la maglia granata numero 9 incontra un calciatore con la maglia blucerchiata numero 14 la sfida si fa accesa. Questa sera nel match tra Torino e Sampdoria delle ore 20:45 solamente le due punte centrali avranno un valore di mercato pari a 125 mln di euro. Fattore particolare e interessante se pensiamo che stiamo parlando di due squadre di media classifica. Chi sono i due “wanted“? Belotti e Schick ovviamente.

Il primo, bomber di razza, attaccante puro che segna di destro, sinistro e di testa. Si è guadagnato anche la Nazionale e il posto da titolare con i suoi 25 gol stagionali. Talento sbocciato sotto il sole cuocente di Palermo, ma esploso e forgiato sotto l’egida di Ventura e poi di Mihajlovic. Cuore granata, grinta e compostezza le qualità del giovane attaccante. Su di lui pende una taglia da 100 mln, voluta dal presidente Cairo per blindare il gioiello della squadra. In 33 partite, tra campionato e Coppa Italia, ha realizzato ben 27 gol e 6 assist, con una media realizzativa di 1 gol ogni 105 min. Un attaccante italiano in corsa per il premio di capocannoniere di Serie A non si vedeva dai tempi di Toni, che vinse a pari merito con Icardi nella stagione 2014/2015: erano altri tempi, altri campioni e, soprattutto, altre età. Andrea Belotti ha solo 23 anni, è il futuro della Nazionale e la fortuna per chi possiede il suo cartellino.

L’altro, faccia ossuta, sorriso dell’Est, uno spilungone che riesce a fare magie in mezzo al campo. A differenza di Belotti, a cui piace attaccare l’area di rigore fiutando il gol, a Patrik Schick, invece, piace partire da posizioni svariate del rettangolo di gioco, per poi puntare spesso in 1 vs 1 l’avversario, ubriacandolo di finte, per poi finalizzare con la freddezza che solo un boemo possiede (vedi Zeman). Il talentuoso classe ’96, acquistato dalla Samp dallo Sparta Praga, è un matador silenzioso: non è uno che in campo si nota, no, perché di solito parte dalla panchina, di solito per sostituire un centrocampista quando i blucerchiati devono agguantare il risultato o gli esterni d’attacco o Quagliarella. Insomma, giocatore versatile, efficace in ogni parte del campo. Su di lui pende una clausola da 25 mln, ma Ferrero vorrebbe alzarla almeno a 40. Su di lui Inter, Juve e Napoli, per non parlare di club inglese e spagnoli. Schick ha giocato 30 partite, tra campionato e Coppa Italia, realizzando 12 gol e 3 assist. La sua media realizzativa è da top player, un gol ogni 110 min. Nelle 27 partite disputate in campionato, pari a 2430 minuti, ha giocato solo 1167 min, poco più di 12 partite complete. Numeri da capogiro.

Questa sera ci sarà spettacolo in campo. All’andata terminò 2-0 per i doriani, con gol di Barreto e proprio di Schick, al 94′. Belotti non starà a guardare, c’è un primato da difendere e uno scontro da vincere. Quando un uomo con la clausola da 100 mln incontra un uomo con una da 25 mln, non sempre chi ha il prezzo più alto vince.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)