Torino-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Avelar; Acquah, Baselli; Iago, Ljajic, Boyé; Belotti. All. Mihajlovic

Squalificati: –

Indisponibili: Ajeti, Carlao, Iturbe, Molinaro, Castan, Obi, De Silvestri

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Regini; Linetty, Torreira, Praet; Fernandes; Quagliarella, Schick. All. Giampaolo

Squalificati: –

Indisponibili: Muriel, Sala

STATISTICHE OPTA

Solo due successi granata negli ultimi 12 confronti in A tra queste due squadre: doriani vittoriosi in cinque circostanze, cinque anche i pareggi.

Il Torino, però, ha battuto la Samp in entrambi gli ultimi due confronti casalinghi di campionato, realizzando sette gol nel parziale.

Torino imbattuto nelle ultime cinque giornate (2V, 3N): non arriva a sei gare senza sconfitte da ottobre (tre vittorie e tre pareggi in quel caso).

Due sconfitte consecutive invece per la Sampdoria, che non arriva a tre di fila in campionato da settembre (quattro in quel caso).

Nelle ultime 12 giornate il Torino ha sia segnato che subito gol, così come la Samp nelle ultime quattro.

Vincendo il Torino stabilirebbe il suo nuovo primato di punti guadagnati in Serie A dopo 34 giornate di campionato nell'era dei tre punti a vittoria: ora è a 48 punti e il record in vigore è rappresentato dai 49 del 2013/14.

La Sampdoria è la squadra che ha segnato più gol con calciatori entrati a partita in corso (10), il Torino quella che ne ha subiti di più da subentrati avversari (nove).

Escludendo i rigori, sono 17 i gol su palla inattiva del Torino, un primato in questo campionato.

Andrea Belotti (25 reti finora) potrebbe essere il primo giocatore a raggiungere quota 26 gol in un torneo di A prima di compiere 24 anni da Antonio Valentín Angelillo e José Altafini (stagione 1958/59).

Sono solo quattro i giocatori nati dal 1996 in poi ad aver segnato almeno 10 gol in questa stagione nei 5 maggiori campionati europei: Kylian Mbappé (Monaco), Dele Alli (Tottenham), Timo Werner (Lipsia) e Patrik Schick (Sampdoria).

***