Le pagelle di Torino-Sassuolo 5-3

===TORINO===

Joe Hart 6- Il portiere inglese saluta il Torino dopo una stagione fatta di alti e bassi. Il classe '87 non è preciso in occasione del primo gol di Defrel ma nel complesso non demerita.

Lorenzo De Silvestri 6,5- Spinta costante sulla destra e spina costante nel fianco di Peluso. L'ex Lazio e Sampdoria non si risparmia mai e segna anche un gol di pregevole fattura.

Emiliano Moretti 6- Gli attaccanti molto mobili del Sassuolo gli fanno venire il mal di testa ma alla fine porta a casa la sufficienza.

Luca Rossettini 5,5- Mezzo voto in meno rispetto al compagno di reparto: è meno sicuro ed è complice in due gol del Sassuolo.

Antonio Barreca 5,5- Da uno con le sue qualità si pretende sempre di più. Non spinge bene come De Silvestri e il Torino fa più fatica sull'out di sinistra.

Afriyie Acquah 6- Tanta forza fisica per il centrocampista ghanese che come al solito è l'ultimo a mollare. Mihajlovic lo lascia negli spogliatoi al 45': forse per la mezza rissa avvenuta sul finale di primo tempo. (dal 46’ Gustafson 6- Entra e fa il compitino)

Mirko Valdifiori 5,5 Il regista ex Empoli ha vissuto l'ennesima stagione non troppo positiva. Anche stasera in cabina di regia non ha brillato come ai vecchi tempi.

Daniele Baselli 7,5- Cuore e cervello del centrocampo granata: segna un gol e regala un assist al bacio a De Silvestri. Questo ragazzo è il futuro della nazionale italiana. (dal 66’ Joel Obi 6- Tanto vigore e poca precisione per l'ex canterano dell'Inter)

Iago Falque 6,5- L'ex Roma chiude con un gol la sua stagione. La qualità è indiscutibile ma dovrebbe essere più continuo nell'arco dei 90 minuti

Andrea Belotti 7- Il Gallo si prende il podio nella classifica marcatori. Con il gol di stasera chiude a quota 26 reti in Serie A dietro a Dzeko e Mertens. Non male per il 23enne di Calcinate. Cairo dovrà cercare di trattenerlo.

Lucas Boyé 6,5- Il giovane argentino è frizzante fin dall'inizio. Segna, corre, dribbla e combatte ma si spegne alla distanza. Promosso. (dal 75’ Juan Iturbe 5- gioca 18 minuti, comprensivi di recupero, e riesce nell'impresa di regalare un rigore al Sassuolo per un fallo ingenuo su Lirola. Ennesima stagione da dimenticare per l'ex Roma.

===SASSUOLO===

Gianluca Pegolo 5,5- Compie qualche parata che permette ai suoi non subire un risultato tennistico ma cinque gol subiti non gli possono valere la sufficienza.

Marcello Gazzola 6- L'esterno cerca di arginare la fantasia di Boyé ma non è aggressivo come al solito (dal 71’ Pol Lirola 6- Entra e si procura il rigore che vale il 5-3 finale)

Paolo Cannavaro 5- Soffre molto la fisicità di Belotti e la velocità degli attaccanti del Torino: serata da dimenticare per l'ex Napoli.

Francesco Acerbi 5,5- Mezzo punto in più rispetto al compagno di reparto visto che cerca sempre di impostare da dietro l'azione

Federico Peluso 5,5- Soffre la corsa e l'incedere di De Silvestri. L'ex Juventus ha spinto poco e difeso male rispetto ai suoi standard.

Stefano Sensi 6,5- L'ex Cesena è uno dei più pericolosi e vogliosi della squadra neroverde

Francesco Magnanelli 5,5- Il capitano del Sassuolo perde il confronto con Baselli e non riesce a fare legna come al suo solito

Davide Biondini 5- Punto debole del centrocampo del Sassuolo. Non riesce né a proporsi in fase offensiva, né ad aiutare i compagni in fase difensiva. (dal 66’ Lorenzo Pellegrini 6- Entra e si rende subito pericoloso. Questo ragazzo ha talento e fame: ne sentiremo parlare presto)

Domenico Berardi 6- Il talento calabrese si sbatte ma non riesce mai a rendersi pericoloso sotto porta. Da rivedere nella prossima stagione ad infortunio completamente smaltito.

Gregoire Defrel 8- Il francese segna una tripletta inutile ai fini del risultato ma è una spinta nel finaco continua e costante per la difesa del Torino. Arriva a quota 11 in stagione e dimostra di essere un attaccante pronto per i grandi palcoscenici

Matteo Politano 6- Mette lo zampino nel secondo gol di Defrel e cerca sempre di creare la superiorità numerica per il Sassuolo. (dal 77 Pietro Iemmello- sv)