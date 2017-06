Tornado Keita: litiga con la Lazio, flirta con la Juve, ma il Milan offre di più

Una bordata dietro l’altra, con due grandi club direttamente interessati e la società che ne detiene le prestazioni sportive che non accetta di perderlo a cifre basse. La querelle Lazio-Keita, dopo aver tormentato la scorsa estate, è pronta a vivere nuovi importanti sviluppi nelle prossime settimane. Una saga infinita. Ieri, attraverso il sito ufficiale della Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha risposto all'agente di Keita Balde, Roberto Calenda, che aveva in precedenza affermato di non aver mai ricevuto una proposta di rinnovo per il suo assistito: "Prendo atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Roberto Calenda, il quale afferma di non aver mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo ufficiale per il suo assistito Keita Balde Diao. Tali affermazioni non rispecchiano la realtà. Non più di due settimane fa c’è stato l’ennesimo incontro con lui: al suo assistito è stato offerto ufficialmente un contratto sia lo scorso anno, sia nell’arco della stagione appena terminata. Lo voglio ripetere chiaramente, al calciatore è stato offerto ufficialmente un rinnovo di contratto alle stesse cifre dei top-player della Lazio". Insomma, secondo Tare, il rinnovo è stato offerto ed è l’entourage di Keita a non voler accettare la proposta.

Keita Balde (Lazio) esulta dopo aver realizzato un gol contro il Palermo, Serie A 2016-17 (Getty Images)Getty Images

La risposta dello staff di Keita: nessuna offerta di rinnovo ricevuta

Non si è fatta attendere la controrisposta di chi assiste Keita Balde Diao alla Lazio. Il fratello dell'attaccante, Tobal Balde Diao, ha infatti postato quanto segue nei social network: "In merito alle dichiarazioni rilasciate dal signor Tare noto alcune stonature. Primo: l'incontro non è stato due settimane fa ma l'altro ieri e Tare non era presente. Secondo: non sappiamo a chi Tare abbia recapitato le sue offerte di rinnovo nell'ultimo anno visto che a noi non è arrivato nulla e visto che in data 19 febbraio lui stesso ha dichiarato di non conoscere l'agente di Keita... forse ha sbagliato indirizzo mail a cui inviare i documenti? E nel frattempo hanno trovato l'accordo con un'altra squadra". Boom. Altra bastonata.

Futuro sempre più lontano dalla Lazio

Palese che in una situazione così tesa ci siano ormai crepe insanabili nel rapporto tra Keita e la Lazio. I biancocelesti, che lo perderebbero a costo zero tra un anno, vogliono monetizzare la perdita di uno dei giocatori più talentuosi dell’ultimo campionato. Dal canto suo, Keita, si sente pronto al salto di qualità in un grande club. La Juventus, destinazione preferita dal giocatore, offre meno dei 25 milioni (richiesta minima) che la Lazio vorrebbe ricevere. Il Milan, che sta contemporaneamente trattando Biglia sempre con Tare e Lotito, sarebbe disposto ad arrivare a quella cifra. Intanto Keita flirta con i bianconeri, ma non denigra i rossoneri. Un intrigo continuo, che nelle prossime settimane si delineerà con più precisione. Il tornado-Keita è appena ricominciato.