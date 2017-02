Toro sull’orlo di una crisi di nervi, buon punto per l’Empoli: 1-1 al Castellani

La frustrazione regna sovrana in casa granata dove non arrivano i punti, i giocatori litigano per battere i rigori e chi viene sostituito non accetta il cambio. La gestione Mihajlovic sta portando a scene d’isterismo davvero preoccupanti e a una crisi di nervi (e di risultati) che si riassume in quattro sconfitte nelle ultime sei partite, Coppa Italia compresa. Il Torino passa in vantaggio e anche questa non è una novità, ma si fa riacciuffare come da copione. Pucciarelli, con la collaborazione di una pozzanghera, sfrutta un retropassaggio di Ajeti e regala un punto prezioso per la truppa di Martusciello che, mattone dopo mattone, si sta costruendo la salvezza. La squadra Mihajlovic, invece, conferma di essere imbattibile nel farsi del male da sola: Iago e Belotti bisticciano sul dischetto, l’ex Genoa sbaglia quindi Baselli e lo stesso Iago escono dal campo furiosi al momento della sostituzione. Sinisa, urge correre ai ripari.

La cronaca della partita

Costa si arrende subito per infortunio ed entra Cosic. Neanche il tempo di risistemare la difesa e Belotti, in spaccata, segna un gran gol su punizione di Ljajic. Mchedlidze, in rovesciata, sfiora il pari, Baselli di testa colpisce debolmente e Hart dice di no a Krunic che si era presentato davanti a lui, su passaggio di Croce. Ljajic conclude a lato con il destro, la gara s’incattivisce e al 47’ Pucciarelli pareggia: sul retropassaggio di Ajeti una pozzanghera ferma la sfera, Hart non fa in tempo ad uscire tempestivamente e Pucciarelli lo salta per depositare in rete l’1-1.

Nella ripresa Ljajic si procura un rigore e Iago Falque va sul dischetto dopo una scenata con Belotti: Skorupski para. L’Empoli tiene fino alla fine.

La statistica chiave

6 – Nelle ultime sei partite il Torino ha rimediato solo delusioni: 4 pareggi e due sconfitte, Coppa Italia compresa.

Il migliore in campo

Lukasz Skorupski : stagione esaltante per il portiere di proprietà della Roma. Para un altro rigore e fa felice sia l’Empoli sia chi ha scomesso su di lui al Fantacalcio.

Il peggiore in campo

Iago Falque: il suo primo tempo non è esaltante, nella ripresa ha la chance di portare nuovamente in vantaggio il Toro. Litiga con Belotti, si presenta sul dischetto e calcia malissimo. Quando viene sostituito, va direttamente negli spogliatoi dopo aver calciato via una bottiglietta. Giornataccia.

La dichiarazione

Marco Benassi: "C’è grande rammarico per l’ennesimo pareggio e un altro rigore sbagliato. Non si sa chi debba calciare i rigori...".

Il tabellino

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa (10’ Cosic), Pasqual (90’ Dimarco); Krunic, Dioussé, Croce; El Kaddouri (79’ Zajc); Mchedlidze, Pucciarelli. All. Martusciello

Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori (82’ Lukic), Baselli (69’ Obi); Iago Falque (74’ Iturbe), Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

Arbitro: Marco Di Bello della Sezione di Brindisi

Gol: 11’ Belotti (T), 47’ Pucciarelli (E)

Note: ammoniti Valdifiori, Krunic, El Kaddouri, Mchedlidze, Dioussé, Bellusci, Iturbe, Obi, Dimarco